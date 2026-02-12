«Халл» даст бой «Челси», «Монако» получит проблемы с «Нантом», а «Милан» увезет три очка из Пизы

В очередном экспрессе разберем игры Серии А, Лиги 1 и Кубка Англии.

«Халл» — «Челси»

Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала

Этот сезона для «Халла» получается успешным, команда сейчас находится в зоне плей-офф за выход в АПЛ и вполне еще может зацепиться за прямую путевку в элиту, отставая от «Ковентри», занимающего вторую строчку на пять очков.

В последнем туре Чемпионшипа «Халл» проиграл на своем поле «Бристоль Сити» (2:3), ранее была ничья с «Уотфордом» (0:0) и победа в гостях над «Блекберном» (1:0). Сейчас команду тренирует перспективный босниец Сергей Якирович, а в составе в основном голодные молодые футболисты, которые костями лягут в игре против «Челси».

После непростого матч с «Лидсом» (2:2) в чемпионате Англии и в условиях плотного графика Лиам Росеньор наверняка даст ведущим футболистам отдохнуть в этой встрече, тем более на столь ранней стадии.

Пока дела у нового специалиста идут в «Челси» очень успешно, его приняли футболисты и было лишь одно поражение от «Арсенала» (0:1) в ответной игре Кубка английской лиги. Хотя справедливости ради и соперники у «синих» не были из числа топовых, а вся проверка на профпригодность впереди, когда начнутся решающие игры в АПЛ и в ЛЧ.

Наш прогноз: победа «Халла» с форой +1,5 за 1,94.

«Пиза» — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

В прошлом туре «Пизу» вывел на игру против «Вероны» (0:0) новый главный тренер Оскар Хильемарк. Как игрок, он несколько сезонов провел в Серии А, был неплохим, но не звездным полузащитником и немного мелькнул в московском «Динамо».

После серьезной травмы он завершил карьеру в раннем возрасте и несколько сезонов тренировал в Швеции, зарекомендовав себя перспективным тренером. Пока его первая игра во главе «Пизы» не убедила, команда выглядела слабо против главного аутсайдера чемпионата и почти не имела моментов. Состав хоть и был усилен зимой, но все равно очень слабый.

На руку «Милану» то, что команда не выступает в этом году в еврокубках, поэтому Макс Аллегри может спокойно готовить команду к играм чемпионата Италии в недельном цикле, наигрывая новые сочетания и экспериментируя с игровыми схемами, часто переворачивая ход матчей.

Пока «Милан» идет вторым в Серии А и отстает от «Интера» на 8 очков, имея игру в запасе. Сам Аллегри сказал, что будет доволен первым сезоном в стане россонери, если команда финиширует в зоне ЛЧ, то есть в четверке. В прошлом матче «Милан» в гостях уверенно разобрался с «Болоньей» (3:0), потратив столько сил, сколько было необходимо. Снова отличился Нкунку, который возвращает себе былую форму, ну а Модрич и Рабьо всегда в порядке.

Наш прогноз: победа гостей с форой –1 за 1,85.

«Монако» — «Нант»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Нынешний сезон «Монако» точно не может занести в актив. При Ади Хюттере команда располагалась в верхней части турнирной таблицы Лиги 1, но после его увольнения и назначения Себастьяна Поконьоли монегаски покатились вниз и сейчас занимают лишь 10-е место с 28 очками.

Ко всем бедам команды стоит дополнить и постоянно переполненный лазарет, где всегда присутствуют 5-6 ведущих футболистов. Немало пропустил и Александр Головин, результативность которого в этом сезоне резко упала. В последнем туре «Монако» сыграл блеклую ничью с «Ниццей» (0:0), а до этого вылетел из Кубка Франции от «Страсбурга» (1:3).

Сейчас «Нант» идет на предпоследнем месте в таблице чемпионата Франции и ведет ожесточенную борьбу за право остаться в элите с «Мецем» и «Осером». Незадолго до зимней паузы команду возглавил известный в прошлом защитник Ахмед Кантари.

Юный специалист сразу перешел на схему с тремя центральными защитниками, сделал ее более рациональной, а зимой «Нант» подписал нескольких опытных футболистов, среди которых есть и известный по игре за «Краснодар» Реми Кабелла. В двух последних турах «Нант» уступил с разницей в один мяч, но смотрелся достойно и выглядел ничуть не хуже своих соперников. Ожидаем такую же игру и против «Монако».

Наш прогноз: победа гостей с форой +1,5 за 1,7.

