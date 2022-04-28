Норвежец Каспер Руд сыграет против словака Алекса Молчана во втором круге турнира в Мюнхене. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 14:00 мск. Молчан — Руд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Молчан

Молчан в начале апреля к удивлению, наверное, даже для самого себя очень удачно провел турнир в Марракеше.

Словак дошел до финала, где уступил бельгийцу Давиду Гоффену. На самом деле поражение очень обидное с учетом того, что он уверенно взял первый сет, но в итоге позволил сопернику отыграться.

Зато перед этим Молчан остановил Феликса Оже-Альяссима, Ботика ван де Зандшульпа и Ласло Дьере.

В Мюнхене Молчан начал с победы над Норбертом Гомбошем.

Руд

Руд тем временем разочаровал на недавних турнирах. И в первую очередь это касается «Мастерса» в Монте-Карло.

Сначала Каспер кое-как выиграл у Хольгера Руне, после чего проиграл Григору Димитрову. Встреча с болгарским теннисистом показала, что у него не случайно были проблемы в матче с 18-летним датчанином.

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В Барселоне Руд легко выиграл у Брендона Накашимы и Эмиля Руусувуори, но против первого же серьезного соперника снова сыграл не лучшим образом. На этот раз седьмую ракетку мира остановил Пабло Каррено-Буста.

В прошлом году Руд дошел в Мюнхене до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Молчана в этом матче можно поставить за 5.25, победу Руда букмекеры предлагают за 1.18.

Руд пока что играет далеко не так, как ему хотелось бы. И это немного странно, все-таки грунт его любимое покрытие.

Скорее всего, норвежец выиграет, но вряд ли с разгромным счетом и не факт, что ему хватит двух сетов для победы.

Ставка — победа Руда + общий тотал геймов больше 18,5 за 1.82.