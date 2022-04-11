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    Хачанов не выиграет ни одной партии в матче против Шварцмана?

    Хачанов — Шварцман. Прогноз (к. 2.14) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 11 апреля 2022 года

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    Россиянин Карен Хачанов сыграет против аргентинца Диего Шварцмана в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Хачанов — Шварцман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Хачанов в прошлом месяце провалил оба крупных турнира в США. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе россиянин в первом же матче потерпел разгромное поражение от Дженсона Бруксби.

    В Майами Карен сразу же проиграл еще одному теннисисту из США — Томми Полу. Правда, в этом случае все решилось на тай-брейке третьего сета.

    После Australian Open, где он дошел до третьего круга, лучшим для Хачанова пока что остается турнир в Дохе. В столице Катара российский теннисист остановился в полуфинале.

    В Монте-Карло Хачанов ранее лишь в одном случае смог пройти дальше второго раунда.

    Шварцман

    Для Шварцмана тем временем наступила главная часть сезона — грунтовая. Впрочем, в феврале он уже успел провести на этом покрытии три турнира, и надо сказать, что очень успешно.

    В Кордове Диего дошел до полуфинала, где неожиданно проиграл чилийцу Алехандро Табило.

    В Буэнос-Айресе Шварцман добрался до финала. В решающем матче аргентинец уступил Касперу Руду.

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    В Рио-де-Жанейро Шварцман снова остановился в шаге от победы. На этот раз он проиграл в финале испанцу Карлосу Алькарасу.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 2.66, победу Шварцмана букмекеры предлагают за 1.50.

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    Карену, как обычно, сразу же достался сложный соперник. И надо признать, что шансов не выход в следующий раунд не так уж и много.

    На харде Хачанов бы точно играл с аргентинцем как минимум на равных, но в случае с грунтом ситуация куда менее приятная.

    Ставка — победа Шварцмана в двух сетах за 2.14.

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    Хачанов — Шварцман: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 11.04.2022. Прогнозы на теннис. Хачанов не выиграет ни одной партии в матче против Шварцмана?
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