Австралиец Ник Кирьос сыграет против итальянца Фабио Фоньини в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 20:30 мск. Кирьос — Фоньини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кирьос

Кирьос на днях подтвердил, что приехал в Майами с самыми серьезными намерениями. Во втором круге австралиец одержал яркую победу над Андреем Рублевым.

Достаточно назвать счет — 6:3, 6:0. Для российского теннисиста это поражение стало самым разгромным в карьере.

Как и ожидалось, Кирьос изматывал Рублева на своей подаче, классно играл на задней линии, а также сполна воспользовался недостатками второй подачи соперника.

Без сомнений, это был лучший матч Кирьоса в текущем сезоне.

Фоньини

Фоньини попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче у итальянца был насыщенная игра против Таро Даниэля. Фабио проиграл первый сет на тай-брейке, второй забрал со счетом 6:2, а в решающем взял у японца реванш на тай-брейке.

В Индиан-Уэллсе Фоньини кое-как обыграл испанца Пабло Андухара, но перед вторым раундом снялся из-за повреждения.

Все прогнозы на теннис

Пока что главным достижением Фоньини в этом сезоне остается выход в полуфинал грунтового турнира в Рио-де-Жанейро.

Прогноз и ставка

На Кирьоса в этом матче можно поставить за 1.15, победу Фоньини букмекеры предлагают за 5.90.

Фоньини никогда не скрывал, что его раздражает стиль игры Кирьоса. И всех остальных, кто рассчитывает только на сильную подачу и мощный форхэнд.

Но при этом очевидно, что у итальянца действительно нет ни малейших шансов на успех в предстоящем матче.

Ставка — победа Кирьоса с форой по геймам (-4,5) за 1.76.