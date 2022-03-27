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    Фоньини тоже проиграет Кирьосу с разгромным счетом?

    Кирьос — Фоньини. Прогноз (к. 1.76) и ставки на «Мастерс» в Майами 27 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кирьос — Фоньини
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    Ник Кирьос
    Австралиец Ник Кирьос сыграет против итальянца Фабио Фоньини в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 20:30 мск. Кирьос — Фоньини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 27 Марта 2022 года
    Ник Кирьос (Австралия)
  • Майами. Мужчины
    •  Ник Кирьос (Австралия) 20:30 Фабио Фоньини (Италия) Фабио Фоньини (Италия)
  • Майами. Мужчины
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    Кирьос

    Кирьос на днях подтвердил, что приехал в Майами с самыми серьезными намерениями. Во втором круге австралиец одержал яркую победу над Андреем Рублевым.

    Достаточно назвать счет — 6:3, 6:0. Для российского теннисиста это поражение стало самым разгромным в карьере.

    Как и ожидалось, Кирьос изматывал Рублева на своей подаче, классно играл на задней линии, а также сполна воспользовался недостатками второй подачи соперника.

    Без сомнений, это был лучший матч Кирьоса в текущем сезоне.

    Фоньини

    Фоньини попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче у итальянца был насыщенная игра против Таро Даниэля. Фабио проиграл первый сет на тай-брейке, второй забрал со счетом 6:2, а в решающем взял у японца реванш на тай-брейке.

    В Индиан-Уэллсе Фоньини кое-как обыграл испанца Пабло Андухара, но перед вторым раундом снялся из-за повреждения.

    Все прогнозы на теннис

    Пока что главным достижением Фоньини в этом сезоне остается выход в полуфинал грунтового турнира в Рио-де-Жанейро.

    Прогноз и ставка

    На Кирьоса в этом матче можно поставить за 1.15, победу Фоньини букмекеры предлагают за 5.90.

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    Фоньини никогда не скрывал, что его раздражает стиль игры Кирьоса. И всех остальных, кто рассчитывает только на сильную подачу и мощный форхэнд.

    Но при этом очевидно, что у итальянца действительно нет ни малейших шансов на успех в предстоящем матче.

    Ставка — победа Кирьоса с форой по геймам (-4,5) за 1.76.

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    Кирьос — Фоньини: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 27.03.2022. Прогнозы на теннис. Фоньини тоже проиграет Кирьосу с разгромным счетом?
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