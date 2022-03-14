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    Норри продлит серию побед над Басилашвили?

    Норри — Басилашвили. Прогноз (к. 1.72) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 14 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Басилашвили
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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против грузина Николоза Басилашвили в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:00 мск. Норри — Басилашвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 14 Марта 2022 года
    Кэмерон Норри (Великобритания)
  • Акапулько. Мужчины
    •  Кэмерон Норри (Великобритания) 22:00 Николоз Басилашвили (Грузия) Николоз Басилашвили (Грузия)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Норри

    У Норри получилось непростое в эмоциональном плане начало сезона из-за поражения от Себастьяна Корды в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Но британец очень быстро доказал, что это было всего лишь недоразумение.

    В феврале Кэмерон сначала дошел до четвертьфинала в Роттердаме, после чего выиграл турнир в Делрей-Бич и добрался до решающего матча в Акапулько, где уступил Рафаэлю Надалю.

    В Индиан-Уэллс британец стартовал с уверенной победы над испанцем Педро Мартинесом. Оба сета 12-я ракетка мира выиграл со счетом 6:3.

    Норри — действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

    Басилашвили

    Басилашвили тоже стартовал сразу со второго раунда. В первом матче он должен был встретиться с Фабио Фионьини, но итальянец снялся из-за повреждения.

    Пока что главным успехом Николоза в текущем сезоне является выход в финал турнира в Дохе. В решающем матче грузинский теннисист проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

    Все прогнозы на теннис

    Интересно, что на всех остальных соревнованиях в этом году Басилашвили не выиграл ни одного матча.

    Прогноз и ставка

    На Норри в этом матче можно поставить за 1.24, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 4.25.

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    В прошлом году Кэмерон дважды обыгрывал Николоза. Сначала британец разгромил грузина в Роттердаме, а потом разобрался с ним как раз в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

    Текущая форма Басилашвили вызывает вопросы, тогда как Норри сейчас демонстрирует свой лучший теннисист. Скорее всего, британец снова обыграет Николоза.

    Ставка — победа Норри в двух сетах за 1.72.

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    Норри — Басилашвили: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 14.03.2022. Прогнозы на теннис. Норри продлит серию побед над Басилашвили?
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