Британец Кэмерон Норри сыграет против грузина Николоза Басилашвили в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:00 мск. Норри — Басилашвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норри

У Норри получилось непростое в эмоциональном плане начало сезона из-за поражения от Себастьяна Корды в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Но британец очень быстро доказал, что это было всего лишь недоразумение.

В феврале Кэмерон сначала дошел до четвертьфинала в Роттердаме, после чего выиграл турнир в Делрей-Бич и добрался до решающего матча в Акапулько, где уступил Рафаэлю Надалю.

В Индиан-Уэллс британец стартовал с уверенной победы над испанцем Педро Мартинесом. Оба сета 12-я ракетка мира выиграл со счетом 6:3.

Норри — действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Басилашвили

Басилашвили тоже стартовал сразу со второго раунда. В первом матче он должен был встретиться с Фабио Фионьини, но итальянец снялся из-за повреждения.

Пока что главным успехом Николоза в текущем сезоне является выход в финал турнира в Дохе. В решающем матче грузинский теннисист проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

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Интересно, что на всех остальных соревнованиях в этом году Басилашвили не выиграл ни одного матча.

Прогноз и ставка

На Норри в этом матче можно поставить за 1.24, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 4.25.

В прошлом году Кэмерон дважды обыгрывал Николоза. Сначала британец разгромил грузина в Роттердаме, а потом разобрался с ним как раз в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Текущая форма Басилашвили вызывает вопросы, тогда как Норри сейчас демонстрирует свой лучший теннисист. Скорее всего, британец снова обыграет Николоза.

Ставка — победа Норри в двух сетах за 1.72.