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    Димитров проиграет Полу?

    Димитров — Пол. Прогноз (к. 1.96) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Пол
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против американца Томми Пола в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:00 мск. Димитров — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 10 Марта 2022 года
    Григор Димитров (Болгария)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Григор Димитров (Болгария) 22:00 Tommy Paul Tommy Paul
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Димитров

    Первые месяцы нового сезона сложно назвать успешными для Димитрова. Больше одного матча болгарин смог выиграть только на турнире в Мельбурне.

    На Открытом чемпионате Австралии Григор во втором круге неожиданно проиграл французу Бенуа Пэру.

    В Делрей-Бич Димитров вылетел после четвертьфинала, уступив австралийцу Джону Миллману.

    А в Акапулько экс-третья ракетка мира не смог протий даже первый раунд, сразу же проиграв Стефану Козлову.

    Пол

    Пол тем временем гораздо лучше провел недавние турниры, благодаря чему поднялся в рейтинге на 39-е место.

    В конце февраля Томми выиграл два матча в Акапулько. После побед над Маттео Берреттини и Душаном Лайовичем он уступил Рафаэлю Надалю.

    Все прогнозы на теннис

    В Делрей-Бич Пол дошел до полуфинала. В шаге от решающего матча 24-летний теннисист проиграл Кэмерону Норри.

    В прошлом году Пол выиграл у Индиан-Уэллс три матча.

    Прогноз и ставка

    На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.88, победу Пола букмекеры предлагают за 1.96.

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    В 2020-м году Димитров уступил Полу на Australian Open, но потом взял реванш на US Open.

    Шансы действительно 50 на 50, но при этом очевидно, что сейчас победа американца ни для кого не станет сюрпризом. Томми уже в ближайшем будущем, скорее всего, будет бороться за место в топ-20.

    Ставка — победа Пола за 1.96.

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    Димитров — Пол: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на теннис. Димитров проиграет Полу?
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