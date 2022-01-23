Австралийка Эшли Барти сыграет против американки Аманды Анисимовой в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 23 января, начало — в 11:00 мск. Барти — Анисимова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Барти

Барти в первых матчах, по всей видимости, запугала всех конкурентов. Хотя еще не факт, что на этом турнире у нее есть хотя бы одна серьезная конкурентка.

В первом круге Эшли разгромила украинку Лесю Цуренко. Матч продолжался 56 минут.

Потом первая ракетка мира обыграла за 54 минуты итальянку Лючию Бронцетти.

Еще одна итальянка Камила Джорджи продержалась 63 минуты. Барти находится в невероятной форме. Больше тут нечего добавить.

Анисимова

Анисимова тем временем организовала пока что одну из главных сенсаций турнира. В третьем раунде американка остановила Наоми Осаку .

В таланте Аманды никогда не было сомнений, но вряд ли кто-то мог предположить, что именно она станет причиной очередного провала японской теннисистки.

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Тем более Осака выиграла первый сет, а в третьем была в одном очке от победы. Анисимова отыграла два матчбола, а потом шикарно провела тай-брейке. Это был очень мощный теннис.

Анисимова второй раз в карьере дошла на Australian Open до четвертого круга. Впервые она сделала это в сезоне-2019, когда ей было 17 лет.

Прогноз и ставка

На Барти в этом матче можно поставить за 1.27, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 4.10.

Анисимова наверняка в будущем поднимется в топ-10 и будет бороться за трофеи на «Больших Шлемах», а пока что ее ждет матч с лучшей теннисисткой мира, и шансов здесь — ноль. Победа над Осакой это, безусловно, невероятное достижение, но Барти сейчас абсолютно на другом уровне.

Ставка — победа Барти с форой по геймам (-5,5) за 2.12.