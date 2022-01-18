Россиянка Вера Звонарева сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Мертенс — Звонарева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мертенс

Мертенс перед Australian Open успела провести лишь два матча. Подготовка получилась на самой идеальной.

На турнире в Сиднее Элиза выиграла в двух сетах в первом круге у француженки Фионы Ферро.

А во втором раунде бельгийская теннисистка проиграла россиянке Дарья Касаткиной.

Но при этом важно отметить, что Мертенс, как правило, успешно выступает в Мельбурне. В 2018 году она дошла на австралийском мэйджоре до полуфианала, а на двух предыдущих розыгрышах — до четвертого круга.

Звонарева

Звонарева напрямую попала в основную сетку Australian Open благодаря тому, что по итогам прошлого сезона сохранила место в топ-100.

В начале января Вера выступила на турнире в Мельбурне. В первом матче экс-вторая ракетка мира обыграла американку Алисон Риск, а потом уступила китаянке Чжэн Циньвэнь.

Все прогнозы на Australian Open

Звонарева дважды доходила на Открытом чемпионате Австралии до полуфинала, но это было давно — в 2009 и 2011 году.

Прогноз и ставка

На Мертенс в этом матче можно поставить за 1.36, победу Звонаревой букмекеры предлагают за 3.32.

Увы, Вере досталась непростая соперница. Мертенс вполне может дойти даже до решающих матчей.

Но при этом очевидно, что Звонарева, зная ее характер, просто так не отдаст игру. Не исключено, что бельгийка дожмет опытную соперницу только в третьем сете.

Ставка — победа Мертенс со счетом 2-1 по сетам за 4.25.