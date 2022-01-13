Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Артура Риндеркнеша в четвертьфинале турнира в Аделаиде. Матч пройдет 13 января, начало — в 03:30 мск. Хачанов — Риндеркнеш: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов на первом же турнире в новом сезоне дошел до финала. Там же в Аделаиде россиянин остановился в шаге от победы.

В решающем матче Карен уступил в двух сетах Гаэлю Монфису. Судя по всему, его немного подвели нервы. В обоих сетах Хачанов позволил французу сделать брейк при счете 4:5.

Зато перед этим Хачанов выиграл у Марина Чилича, при этом не позволив хорвату реализовать хотя бы один брейк-пойнт.

На текущем турнире Карен тоже стартовал сразу со второго круга. В первом матче он одержал победу над итальянцем Джанлукой Маджером.

Риндеркнеш

Риндеркнеш начал сезон на Кубке ATP, где провел три матча на групповом этапе. В целом француз неплохо выступил, несмотря на то, что одержал только одну победу.

В заключительном туре Артур выиграл у Джеймса Дакворта, а перед этим были поражения от Романа Сафиуллина и Янника Синнера. Но в каждом из этих матчей игре Риндеркнеша все равно было немало позитивных моментов.

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В Аделаиде французский теннисист начал с победы над американцем Маккензи Макдональдом. Во втором круге Риндеркнеш одержал победу над южнокорейцем Ковн Сун Ву.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.43, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 3.02.

Карену достался непростой соперник, который, как правило, очень уверенно играет на своей подаче. На этот раз россиянину будет непросто брать геймы на приеме.

И, скорее всего, соперникам потребуется дополнительная партия.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.44.

На победу Хачанова в этой игре ставить опасно.