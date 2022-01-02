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    Сможет ли Штруфф обыграть Эванса?

    Штруфф — Эванс. Прогноз (к. 2.29) и ставки на Кубок ATP 2 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Штруфф — Эванс
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    Ян-Леннард Штруфф
    Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против британца Дэна Эванса в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 января в Мельбурне, начало — в 09:30 мск. Штруфф — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Штруфф

    Штруфф завершил минувший сезон на 51-м месте в рейтинге ATP, что не так уж и плохо с учетом того, что у него было не так уж и много удачных турниров.

    Главным успехом немецкого теннисиста в прошлом году стал выход в финал турнира в Мюнхене. В решающем матче он уступил Николозу Басилашвили.

    И также можно отметить выступление Штруффа на «Ролан Гаррос», где он добрался до четвертого круга. В стартовом матче Ян-Леннард сенсационно выиграл у Андрея Рублева.

    Еще одним удачным для Штруффа стал турнир в Санкт-Петербурге. Здесь он пробился в полуфинал. После побед над Джеймсом Даквортом, Александром Бубликом и Денисом Шаповаловым он уступил Тейлору Фрицу.

    Эванс

    Эванс начинает новый сезон в статусе 25-й ракетки мира.

    В прошлом сезоне британец стал победителем турнира в Мельбурне. Это случилось почти год назад, но в дальнейшем Дэн подтвердил, что не случайно взял титул.

    В середине апреля британский теннисист дошел до полуфинала в Монте-Карло. И здесь он шокирован самого Новака Джоковича. Эванс выиграл у серба в двух сетах в матче третьего круга.

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    Позже Эванс вышел в третий круг Уимблдона и добрался до четвертого раунда на Открытом чемпионате США, благодаря чему и закрепился в топ-30.

    Прогноз и ставка

    На Штруффа в этом матче можно поставить за 2.34, победу Эванса букмекеры предлагают за 1.63.

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    Это будет встреча двух непредсказуемых теннисистов. Оба способны как впечатлить, так и разочаровать.

    Поэтому самый логичный вариант в их случае — ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.29.

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    Штруфф — Эванс: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Штруфф обыграть Эванса?
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