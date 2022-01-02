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    Сможет ли Шаповалов обыграть Изнера?

    Шаповалов — Изнер. Прогноз (к. 2.27) и ставки на Кубок ATP 2 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Шаповалов — Изнер
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Джона Изнера в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 января в Мельбурне, начало — в 02:00 мск. Шаповалов — Изнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шаповалов

    Шаповалов в середине декабря сыграл три матча на выставочном турнире в Абу-Даби. Денису удалось сыграть против Тейлора Фрица, Андрея Рублева и Рафаэля Надаля.

    И вскоре после этого оказалось, что Денис подхватил коронавирус. К счастью, ему удалось восстановиться и получить отрицательный тест как раз перед своим первым матчем на Кубке ATP.

    Прошлый сезон Шаповалов завершил на 14-й строчке рейтинга. 2021-й получился непростым для канадского теннисиста, который планировал пробиться как минимум в топ-10, но по разным причинам смог проявить себя лишь на Уимблдоне, где дошел до полуфинала.

    Изнер

    Изнер в минувшем сезоне играл не очень часто, но при этом все равно добился неплохих результатов, благодаря чему занимает в рейтинге 24-е место.

    Весной 2021-го Джон дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде. Чуть позже был третий круг на «Ролан Гаррос», в начале августа американский гигант выиграл турнир в Атланте.

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    А главным достижением 36-летнего теннисиста стал выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто.

    Изнер по-прежнему остается опасным оппонентом из-за своей сильнейшей подачи, которая в прошлом году стала серьезной проблемой для многих теннисистов из топ-20.

    Прогноз и ставка

    На Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Изнера букмекеры предлагают за 2.76.

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    Скорее всего, у Шаповалова будут проблемы на приеме. Классно подавать Изнер может в любое время года. Ну и не будем забывать, что канадец провел какое-то время на изоляции без возможности тренироваться.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

    На Шаповалова в этой игра ставить опасно. Не очень понятно, в какой он сейчас форме.

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    Шаповалов — Изнер: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шаповалов обыграть Изнера?
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