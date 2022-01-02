Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Джона Изнера в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 января в Мельбурне, начало — в 02:00 мск. Шаповалов — Изнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шаповалов

Шаповалов в середине декабря сыграл три матча на выставочном турнире в Абу-Даби. Денису удалось сыграть против Тейлора Фрица, Андрея Рублева и Рафаэля Надаля.

И вскоре после этого оказалось, что Денис подхватил коронавирус . К счастью, ему удалось восстановиться и получить отрицательный тест как раз перед своим первым матчем на Кубке ATP.

Прошлый сезон Шаповалов завершил на 14-й строчке рейтинга. 2021-й получился непростым для канадского теннисиста, который планировал пробиться как минимум в топ-10, но по разным причинам смог проявить себя лишь на Уимблдоне, где дошел до полуфинала.

Изнер

Изнер в минувшем сезоне играл не очень часто, но при этом все равно добился неплохих результатов, благодаря чему занимает в рейтинге 24-е место.

Весной 2021-го Джон дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде. Чуть позже был третий круг на «Ролан Гаррос», в начале августа американский гигант выиграл турнир в Атланте.

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А главным достижением 36-летнего теннисиста стал выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто.

Изнер по-прежнему остается опасным оппонентом из-за своей сильнейшей подачи, которая в прошлом году стала серьезной проблемой для многих теннисистов из топ-20.

Прогноз и ставка

На Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Изнера букмекеры предлагают за 2.76.

Скорее всего, у Шаповалова будут проблемы на приеме. Классно подавать Изнер может в любое время года. Ну и не будем забывать, что канадец провел какое-то время на изоляции без возможности тренироваться.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

На Шаповалова в этой игра ставить опасно. Не очень понятно, в какой он сейчас форме.