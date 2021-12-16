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    Сможет ли Звонарева выйти в четвертьфинал в Лиможе?

    Звонарева — Стоянович. Прогноз (к. 2.53) и ставки на турнир в Лиможе 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на Звонарева — Стоянович
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    Вера Звонарева
    Россиянка Вера Звонарева сыграет против сербки Нины Стоянович во втором круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 16 декабря, начало — в 18:00 мск. Звонарева — Стоянович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Звонарева

    В первом круге у Звонаревой, как и ожидалось, был непростой матч против Натальи Вихлянцевой.

    Вера смогла дожать соотечественницы только в третьем сете, в котором Вихлянцева не смогла подать на матч при счете 5:4.

    Эта игра показала, что Звонарева, пропустившая несколько месяцев из-за травмы ноги, находится в хорошей физической форме. На корте в этот раз пришлось провести два с половиной часа, но это не стало проблемой для бывшей второй ракетки мира.

    Стоянович

    Стоянович тем временем в стартовом матче встречалась с Даниэль Висман из Латвии. И эта игра больше напоминала тренировку.

    Сербская теннисистка обыграла 280-ю ракетку мира за 50 минут, отдав сопернице лишь два гейма.

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Нина неудачно выступила на турнире в Анже. Уже в первом круге она проиграла француженке Кристине Младенович.

    Прогноз и ставка

    На Звонареву в этом матче можно поставить за 1.43, победу Стоянович букмекеры предлагают за 2.70.

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    Скорее всего, Звонаревой снова придется провести на корте три сета. И не факт, что на этот раз матч завершится в ее пользу. Как минимум за одну партию Стоянович способна побороться.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.53.

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    Звонарева — Стоянович: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Звонарева выйти в четвертьфинал в Лиможе?
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