Звонарева
В первом круге у Звонаревой, как и ожидалось, был непростой матч против Натальи Вихлянцевой.
Вера смогла дожать соотечественницы только в третьем сете, в котором Вихлянцева не смогла подать на матч при счете 5:4.
Эта игра показала, что Звонарева, пропустившая несколько месяцев из-за травмы ноги, находится в хорошей физической форме. На корте в этот раз пришлось провести два с половиной часа, но это не стало проблемой для бывшей второй ракетки мира.
Стоянович
Стоянович тем временем в стартовом матче встречалась с Даниэль Висман из Латвии. И эта игра больше напоминала тренировку.
Сербская теннисистка обыграла 280-ю ракетку мира за 50 минут, отдав сопернице лишь два гейма.
На прошлой неделе Нина неудачно выступила на турнире в Анже. Уже в первом круге она проиграла француженке Кристине Младенович.
Прогноз и ставка
На Звонареву в этом матче можно поставить за 1.43, победу Стоянович букмекеры предлагают за 2.70.
Скорее всего, Звонаревой снова придется провести на корте три сета. И не факт, что на этот раз матч завершится в ее пользу. Как минимум за одну партию Стоянович способна побороться.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.53.