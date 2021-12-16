Россиянка Вера Звонарева сыграет против сербки Нины Стоянович во втором круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 16 декабря, начало — в 18:00 мск. Звонарева — Стоянович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Звонарева

В первом круге у Звонаревой, как и ожидалось, был непростой матч против Натальи Вихлянцевой.

Вера смогла дожать соотечественницы только в третьем сете, в котором Вихлянцева не смогла подать на матч при счете 5:4.

Эта игра показала, что Звонарева, пропустившая несколько месяцев из-за травмы ноги, находится в хорошей физической форме. На корте в этот раз пришлось провести два с половиной часа, но это не стало проблемой для бывшей второй ракетки мира.

Стоянович

Стоянович тем временем в стартовом матче встречалась с Даниэль Висман из Латвии. И эта игра больше напоминала тренировку.

Сербская теннисистка обыграла 280-ю ракетку мира за 50 минут, отдав сопернице лишь два гейма.

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На прошлой неделе Нина неудачно выступила на турнире в Анже. Уже в первом круге она проиграла француженке Кристине Младенович.

Прогноз и ставка

На Звонареву в этом матче можно поставить за 1.43, победу Стоянович букмекеры предлагают за 2.70.

Скорее всего, Звонаревой снова придется провести на корте три сета. И не факт, что на этот раз матч завершится в ее пользу. Как минимум за одну партию Стоянович способна побороться.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.53.