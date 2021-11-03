Итальянец Янник Синнер сыграет против испанца Карлоса Алькараса во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 17:30 мск. Синнер — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер благодаря недавним успехам вошел в топ-10, поднявшись на девятую строчку. Теперь у итальянца есть шанс попасть на Итоговый турнир в Турине. Все будет зависеть от выступления в Париже.

На прошлой неделе Янник дошел до полуфинала на турнире в Вене. После классной победы над Каспером Руудом в четвертьфинале итальянец уступил в трех сетах Фрэнсису Тиафо.

А перед этим Синнер выиграл турнир в бельгийском Антверпене, взяв четвертый титул в этом сезоне.

Кроме того, в начале октября Синнер стал победителем турнира в Софии. В столице Болгарии 20-летний теннисист не проиграл ни одного сета.

Алькарас

Алькарас, в отличие от Синнера, который попал в число сеяных, стартовал с первого круга. В стартовом матче испанец одержал волевую победу над Пьером-Югом Эрбером.

Встреча получилась далеко не такой простой, как ожидалось. В двух сетах все решилось только на тай-брейке.

«Алькарас — феномен, потому что побеждает по-взрослому, что невероятно для его возраста. В его годы такой уровень демонстрировали только самые лучшие», — сказал Эрбер после матча с 18-летним талантом.

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На прошлой неделе Алькарас провел три классных матча в Вене. Карлос обыграл Дэна Эванса, Энди Маррея и Маттео Берреттини. В полуфинале испанец проиграл Александру Звереву.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.36, победу Алькараса букмекеры предлагают за 3.26.

Синнера, пожалуй, можно назвать фаворитом, все-таки опыта у него побольше. Но коэффициент на итальянца должен быть повыше.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.48. На фаворита ставить в этой игре опасно. Скорее всего, соперникам понадобится дополнительная партия.