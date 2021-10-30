Хорват Марин Чилич сыграет против голландца Ботика ван де Зандшульпа в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 30 октября, начало — в 15:30 мск. Ван де Зандшульп — Чилич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ван де Зандшульп

Ван де Зандшульп в пятницу преподнес настоящую сенсацию, обыграв Андрея Рублева. И самое интересное, что голландцу оказалось достаточно двух сетов — 6:3, 6:4.

Сомнения в том, что Рублев сможет выиграть, были изначально, но вряд ли кто-то мог подумать, что Ботик проведет матч настолько уверенно. 69-я ракетка мира взял на приеме четыре гейма, тогда как россиянин реализовал только один брейк-пойнт.

А ван де Зандшульп, как известно, попал в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге через квалификацию. И пока что в основной части он не отдал соперникам ни одного сета.

Во втором раунде теннисист из Нидерландов одержал победу над талантливым американцем Себастьяном Кордой.

Ну и после игры с Рублевым все окончательно убедились, что ван де Зандшульп неспроста дошел на US Open до четвертьфинала.

Чилич

Чилич на прошлой неделе отлично выступил на Кубке Кремля, несмотря на то, что в решающем матче уступил Аслану Карацеву. Заметно, что хорвату пошла на пользу пауза после Открытого чемпионата США.

В Санкт-Петербурга бывшая третья ракетка мира стартовал с уверенной победы на испанцем Альбертом Рамосом.

Потом был непростой матч с Кареном Хачановым. В третьем сете Марин уступал 1:4, но в итоге забрал партию со счетом 6:4, взяв пять геймов подряд.

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В четвертьфинале Чиличу снова пришлось провести на корте три сета. На этот раз он обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение ван де Зандшульпу, на которого можно поставить за 1.87. Победу Чилича предлагают за 2.02.

Голландец действительно классно играет на этой неделе, но против Чилича ему будет в разы сложнее, чем с Рублевым.

Главной проблемой для Ботика станет подача хорвата. В отличие от Рублева, Марин так часто ошибаться не будет.

Ставка — победа Чилича за 2.02.