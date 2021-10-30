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    Чилич остановит обидчика Рублева?

    Ван де Зандшульп — Чилич. Прогноз (к. 2.02) и ставки на турнир в Санкт-Петербурге 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Чилич
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    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против голландца Ботика ван де Зандшульпа в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 30 октября, начало — в 15:30 мск. Ван де Зандшульп — Чилич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ван де Зандшульп

    Ван де Зандшульп в пятницу преподнес настоящую сенсацию, обыграв Андрея Рублева. И самое интересное, что голландцу оказалось достаточно двух сетов — 6:3, 6:4.

    Сомнения в том, что Рублев сможет выиграть, были изначально, но вряд ли кто-то мог подумать, что Ботик проведет матч настолько уверенно. 69-я ракетка мира взял на приеме четыре гейма, тогда как россиянин реализовал только один брейк-пойнт.

    А ван де Зандшульп, как известно, попал в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге через квалификацию. И пока что в основной части он не отдал соперникам ни одного сета.

    Во втором раунде теннисист из Нидерландов одержал победу над талантливым американцем Себастьяном Кордой.

    Ну и после игры с Рублевым все окончательно убедились, что ван де Зандшульп неспроста дошел на US Open до четвертьфинала.

    Чилич

    Чилич на прошлой неделе отлично выступил на Кубке Кремля, несмотря на то, что в решающем матче уступил Аслану Карацеву. Заметно, что хорвату пошла на пользу пауза после Открытого чемпионата США.

    В Санкт-Петербурга бывшая третья ракетка мира стартовал с уверенной победы на испанцем Альбертом Рамосом.

    Потом был непростой матч с Кареном Хачановым. В третьем сете Марин уступал 1:4, но в итоге забрал партию со счетом 6:4, взяв пять геймов подряд.

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    В четвертьфинале Чиличу снова пришлось провести на корте три сета. На этот раз он обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение ван де Зандшульпу, на которого можно поставить за 1.87. Победу Чилича предлагают за 2.02.

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    Голландец действительно классно играет на этой неделе, но против Чилича ему будет в разы сложнее, чем с Рублевым.

    Главной проблемой для Ботика станет подача хорвата. В отличие от Рублева, Марин так часто ошибаться не будет.

    Ставка — победа Чилича за 2.02.

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    Ван де Зандшульп — Чилич: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на теннис. Чилич остановит обидчика Рублева?
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