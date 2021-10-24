Россиянка Екатерина Александрова встретится с эстонкой Анетт Контавейт в финале Кубка Кремля. Матч пройдет 24 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Александрова — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александрова

Выход Александровой в финал, безусловно, можно назвать сенсацией. Тем более с учетом того, с кем ей пришлось играть на этой неделе.

Екатерина прошла трех соперниц из топ-10. Правда, не обошлось без везения. В первом круге матч с россиянкой не смогла доиграть Онс Жабер, а в полуфинале — Мария Саккрари.

Но зато в четвертьфинале Александрова выиграла у Арины Соболенко, причем для победы ей хватило двух сетов. Вторая ракетка мира была не в лучшей форме, но для Екатерины это все равно большой успех.

Самым же простым получился матч второго круга против украинки Ангелины Калининой.

Контавейт

Тем временем Контавейт вышла в пятый финал в текущем сезоне . В августе эстонка выиграла турнир в Кливленде, а в сентябре взяла титул в Остраве.

В Москве Анетт до сих пор не проиграла ни одного сета. И это несмотря на то, что в четвертьфинале ей пришлось играть против Гарбин Мугурусы, а в полуфинале с Маркетой Вондроушовой.

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Мугуруса и вовсе капитулировала, взяв лишь два гейма. Хотя с мотивацией у нее было все в порядке — в случае победы над Контавейт она гарантировала бы себе участие в Итоговом турнире WTA. В остальных матчах у Анетт тоже не было проблем.

Прогноз и ставка

На Александрову можно поставить за 3.44, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.35.

Александрова всех удивила на этой неделе, но все-таки надо признать, что где-то ей еще и повезло, соперницы оказались банально не готовы к турниру. В отличие от Контавейт, которая, похоже, способна сейчас обыграть кого угодно. Скорее всего, Екатерина проиграет в этом финале.

Ставка — победа Контавейт в двух сетах за 1.91.