ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуардо КамавингаВ чьих руках будущее «Реала»? Восемь главных молодых талантов «сливочных» Тони КроосПримера. «Класико» «Барселоны» и «Реала», «Атлетико» принимает «Реал Сосьедад» Роберто ФирминоАПЛ. «Челси» забил семь мячей «Норвичу», «Ман Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем»
  • 23:49
    • Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде
  • 21:28
    • Дубль Фодена позволил «Ман Сити» разгромить «Брайтон»
  • 20:58
    • ЦСКА одержал волевую победу над «Крыльями Советов»
  • 00:01
    • «Лилль» дома сыграл вничью с «Брестом»
  • 23:56
    • Гол с пенальти принес «Атлетику» победу над «Вильярреалом»
  • 23:41
    • «Милан» сумел дожать «Болонью», завершавшую матч в меньшинстве
  • 20:46
    • Карацев обыграл Хачанова и вышел в финал Кубка Кремля
    Все новости спорта

    Александрова проиграет Контавейт в финале Кубка Кремля?

    Александрова — Контавейт. Прогноз (к. 1.91) и ставки на финал Кубка Кремля 24 октября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова Прогнозы на Кубок Кремля
    Прогноз и ставки на Александрова — Контавейт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова встретится с эстонкой Анетт Контавейт в финале Кубка Кремля. Матч пройдет 24 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Александрова — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александрова

    Выход Александровой в финал, безусловно, можно назвать сенсацией. Тем более с учетом того, с кем ей пришлось играть на этой неделе.

    Екатерина прошла трех соперниц из топ-10. Правда, не обошлось без везения. В первом круге матч с россиянкой не смогла доиграть Онс Жабер, а в полуфинале — Мария Саккрари.

    Но зато в четвертьфинале Александрова выиграла у Арины Соболенко, причем для победы ей хватило двух сетов. Вторая ракетка мира была не в лучшей форме, но для Екатерины это все равно большой успех.

    Самым же простым получился матч второго круга против украинки Ангелины Калининой.

    Контавейт

    Тем временем Контавейт вышла в пятый финал в текущем сезоне. В августе эстонка выиграла турнир в Кливленде, а в сентябре взяла титул в Остраве.

    В Москве Анетт до сих пор не проиграла ни одного сета. И это несмотря на то, что в четвертьфинале ей пришлось играть против Гарбин Мугурусы, а в полуфинале с Маркетой Вондроушовой.

    Все прогнозы на теннис

    Мугуруса и вовсе капитулировала, взяв лишь два гейма. Хотя с мотивацией у нее было все в порядке — в случае победы над Контавейт она гарантировала бы себе участие в Итоговом турнире WTA. В остальных матчах у Анетт тоже не было проблем.

    Прогноз и ставка

    На Александрову можно поставить за 3.44, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.35.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Александрова всех удивила на этой неделе, но все-таки надо признать, что где-то ей еще и повезло, соперницы оказались банально не готовы к турниру. В отличие от Контавейт, которая, похоже, способна сейчас обыграть кого угодно. Скорее всего, Екатерина проиграет в этом финале.

    Ставка — победа Контавейт в двух сетах за 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Филадельфия — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Питтсбург — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Портленд — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Кайрат — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аталанта — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ницца — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Уфа — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Севилья — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кешля — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чилич — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Александрова — Контавейт: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на теннис. Александрова проиграет Контавейт в финале Кубка Кремля?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры