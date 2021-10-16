Болгарин Григор Димитров сыграет против британца Кэмерона Норри в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Матч пройдет 16 октября, начало — в 23:30 мск. Димитров — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Димитров

Все знают, как умеет играть Димитров, но вряд ли кто-то рассчитывал увидеть его в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Причина сомнений самая банальная — Григора постоянно преследуют травмы, из-за которых он ранее в этом году пропускал турниры, а в остальных случаях просто не мог показать свой лучший теннис.

Но так совпало, что сейчас его ничего не беспокоит. Наверное, впервые в текущем сезоне. И в том числе благодаря этому бывшая третья ракетка мира обыграл в четвертом круге Даниила Медведева. И это, к слову, была волевая победа. Димитрову хватило сил на матч против одного из лучших теннисистов мира, и это очень важный момент.

В четвертьфинале Григору снова пришлось провести на корте три сета. На этот раз против Хуберта Хуркача. Соперник снова взял первый сет, но Димитров в итоге сделал камбэк, выиграв решающую партию на тай-брейке.

Победа над Хуркачем стала для Димитрова сотой на турнирах серии «Мастерс».

Норри

Тем временем Норри впервые в карьере вышел в полуфинал на «Мастерсе». Благодаря этому достижению Кэмерон со следующей недели станет первой ракеткой Великобритании.

В четвертьфинале Норри разгромил аргентинца Диего Шварцмана — 6:0, 6:2. Тут и комментировать, как говорится, нечего.

Все прогнозы на теннис

Перед этим же у британца были непростые матчи против Тенниса Сандгрена, Роберто Баутисты-Агута и Томми Пола. Во всех случаях он дожал соперников только в третьем сете.

Интересно, что по количеству выигранных матчей в текущем сезоне Норри занимает шестое место. На данный момент в его активе 45 побед.

Прогноз и ставки

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Димитрова можно поставить за 1.98, а на победу Норри — за 2.01.

И действительно ставку на исход в этом матче сложно будет назвать оптимальным вариантом. Но при этом очевидно, что теннисистам, скорее всего, понадобится дополнительный сет.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.35.