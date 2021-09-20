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    Маррей снова проиграет?

    Маррей — Эмбер. Прогноз (к. 2.51) и ставки на турнир в Меце 20 сентября 2021 года

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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против француза Уго Эмбера в первом круге турнира во французском Меце. Матч пройдет20 сентября, начало — в 12:00 мск. Маррей — Эмбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маррей

    Маррей на минувшей неделе заглянул на «челленджер» в Ренне. Туда его занесла непростая ситуация в рейтинге — бывшая первая ракетка мира находится за пределами топ-100.

    По всей видимости, Энди рассчитывал взять скромный титул и хотя бы слегка улучшить свои позиции. Не получилось.

    После уверенной победы над немцем Янником Маденом Маррей неожиданно проиграл россиянину Роману Сафиуллину.

    Несмотря на все обстоятельства, была уверенность, что в Ренне Энди действительно как минимум дойдет до финала. В матче против Стефаноса Циципаса на US Open, несмотря на поражение, Маррей показал, что до сих пор может играть с кем угодно, но вот такие сбои тоже теперь нередко случаются.

    Эмбер

    Эмбер тоже не лучшим образом провел недавние турниры. Во всяком случае, ждали от него гораздо большего.

    Особенно на Открытом чемпионате США, где француз уже в первом круге уступил немцу Петеру Гойовчику.

    В Цинциннати Эмбер тоже вылетел после стартового раунда. Здесь он уступил Фрэнсису Тиафо.

    После олимпийского турнира в Токио, где он дошел до четвертьфинала, Уго выиграл лишь один матч. На «Мастерсе» в Торонто он одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего.

    Прогноз и ставка

    На Маррея в этом матче можно поставить 2.36, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.62.

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    Энди достался очень непростой соперник. И надо признать, что у него не очень много шансов на победу.

    «Приятно обыграть такого теннисиста, но, думаю, он сейчас не в лучшей форме», — сказал Сафиуллин после победы над Марреем. Эти слова только подтверждают, что Эмбер, скорее всего, обыграет британца.

    Ставка — победа Эмбера в двух сетах за 2.51.

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    Маррей — Эмбер: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на теннис. Маррей снова проиграет?
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