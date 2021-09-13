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    Потапова снова вылетит после первого круга?

    Потапова — Корне. Прогноз (к. 1.91) и ставки на турнир в Люксембурге 13 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Корне
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против француженки Ализе Корне в первом круге турнира в Люксембурге. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 19:00 мск. Потапова — Корне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Потапова

    Потапова слабо проводит вторую половину сезона. Исключением стал лишь турнир в Бирмингеме, где она дошла до четвертьфинала. Правда, это было еще в середине июня.

    С тех пор Анастасия выиграла лишь один матч на уровне основной сетки WTA. На турнире в Монреале россиянка прошла квалификацию, после чего выиграла в первом круге у Шелби Роджерс.

    После этого Потапова проиграла в квалификации на турнире в Чикаго и уступила в стартовом раунде на US Open. 20-летняя теннисистка находится явно не в лучшей форме.

    Корне

    Корне тем временем в конце августа дошла до финала в Чикаго. В решающем матче француженка уступила украинке Элине Свитолиной.

    Но здесь также важно отметить, что в четвертьфинале Ализе одержала волевую победу над финалисткой олимпийского турнира Маркетой Вондроушовой.

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    На US Open Корне не повезло с соперницей. Уже в первом круге ей пришлось играть с Онс Жабер. Впрочем, на корте была борьба, что хорошо видно даже по счету — теннисистка из Туниса выиграла со счетом 7:5, 7:5.

    Прогноз и ставка

    На Потапову в этом матче можно поставить за 3.26. победу Корне букмекеры предлагают за 1.36.

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    Сомнительно, что Анастасия сможет остановить француженку. Корне не показывает ничего особенного, но в плане стремления и характера она явно превосходит свою соперницу.

    Ставка — победа Корне в двух сетах за 1.91.

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    Потапова — Корне: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на теннис. Потапова снова вылетит после первого круга?
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