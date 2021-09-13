Россиянка Анастасия Потапова сыграет против француженки Ализе Корне в первом круге турнира в Люксембурге. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 19:00 мск. Потапова — Корне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Потапова

Потапова слабо проводит вторую половину сезона. Исключением стал лишь турнир в Бирмингеме, где она дошла до четвертьфинала. Правда, это было еще в середине июня.

С тех пор Анастасия выиграла лишь один матч на уровне основной сетки WTA. На турнире в Монреале россиянка прошла квалификацию, после чего выиграла в первом круге у Шелби Роджерс.

После этого Потапова проиграла в квалификации на турнире в Чикаго и уступила в стартовом раунде на US Open. 20-летняя теннисистка находится явно не в лучшей форме.

Корне

Корне тем временем в конце августа дошла до финала в Чикаго. В решающем матче француженка уступила украинке Элине Свитолиной.

Но здесь также важно отметить, что в четвертьфинале Ализе одержала волевую победу над финалисткой олимпийского турнира Маркетой Вондроушовой.

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На US Open Корне не повезло с соперницей. Уже в первом круге ей пришлось играть с Онс Жабер. Впрочем, на корте была борьба, что хорошо видно даже по счету — теннисистка из Туниса выиграла со счетом 7:5, 7:5.

Прогноз и ставка

На Потапову в этом матче можно поставить за 3.26. победу Корне букмекеры предлагают за 1.36.

Сомнительно, что Анастасия сможет остановить француженку. Корне не показывает ничего особенного, но в плане стремления и характера она явно превосходит свою соперницу.

Ставка — победа Корне в двух сетах за 1.91.