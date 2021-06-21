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    Павлюченкова снова проиграет Остапенко?

    Павлюченкова — Остапенко. Прогноз (к. 1.90) и ставки на турнир в Истборне 21 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Остапенко
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против Елена Остапенко из Латвии в первом круге на турнире с Истборне (Англия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 16:00 мск. Павлюченкова — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Павлюченкова

    Этот сезон уже сейчас можно назвать одним из лучших в карьере Павлюченковой. В начале июня она впервые дошла до финала на турнире «Большого шлема». В решающем матче на «Ролан Гаррос» Настя проиграла чешке Барборе Крейчиковой, но в любом случае это большое достижение для теннисистки, которая в начале года задумывалась о завершении карьеры.

    Благодаря неожиданному успеху в Париже Павлюченкова вернулась в топ-20 рейтинга WTA и сейчас занимает 19-е место.

    Свой лучший результат на траве россиянка показала в 2016 году на Уимблдоне. Тогда она дошла до четвертьфинала, где проиграла американке Серене Уильямс.

    В общем, Павлюченкова может здорово выступить на абсолютно любом покрытии.

    Остапенко

    Остапенко проводит самый обычный сезон без каких-либо серьезных успехов или драматических провалов. Но, помня о том, как она в 2017 году выиграла «Ролан Гаррос», от нее все ранво продолжают ждать побед.

    Пока что главным достижением латвийской теннисистки в этом году остается выход в четвертьфинал престижного турнира в Риме.

    На «Ролан Гаррос» Остапенко уже в первом круге проиграла американке Софии Кенин.

    Все прогнозы на теннис

    На минувшей неделе Елена выступила на турнире в Бирмингеме. После победы над Лорен Дэвис 43-я ракетка мира уступила Терезе Мартинцовой.

    Прогноз и ставка

    На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.31, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.64.

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    Четыре из пяти предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Остапенко.

    Но даже без этого факта в данном случае мы больше склоняемся к тому, что Павлюченкова проиграет. Ей понадобится еще какое-то время, чтобы прийти в себя после «Ролан Гаррос». И все-таки это первый матч на траве.

    К слову, Остапенко на этом покрытии чувствует себя максимально комфортно. В 2017 году она вышла в четвертьфинал Уимблдона, а в следующем сезоне добралась до полуфинала.'

    Ставка — победа Остапенко с форой по геймам (-2,5) за 1.90.

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