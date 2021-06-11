Испанец Рафаэль Надаль сыграет против серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 11 июня в Париже, начало — в 18:00 мск. Джокович — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович в 40-й раз вышел в полуфинал на турнире «Большого шлема». Конкретно на «Ролан Гаррос» это уже десятый случай, когда он поспорит за выход в решающий матч.

Пока что можно сказать, что Новак проводит неоднозначный турнир. Первые три матча были безупречными, серб обыграл Тенниса Сандгрена, Пабло Куэваса и Ричардаса Беранкиса с такой легкостью, словно это была тренировка.

Но в четвертом круге внезапно случился провал, который едва не привел к вылету.

Джокович уступал Лоренцко Музетти 0-2 по сетам и смог сделать камбэк только благодаря тому, что соперник получил травму. В противном случае, шансы отыграться были минимальные, первая ракетка мира показывал как никогда очень неубедительный теннис.

Победа над Маттео Берреттини в четвертьфинале получилась тоже непростой, хотя на этот раз Новаку оказалось достаточно четырех партий. В каких-то моментах итальянцу откровенно не везло.

Надаль

«В следующий раз хочу попасть в другую половину сетки. Он всегда меня побеждает».

Автором этой фразы стал Диего Шварцман, уступивший Надалю в четвертьфинале. То же самое наверняка сказали бы и остальные соперники испанца на «Ролан Гаррос».

Аргентинец смог даже взять один сет, но в целом — без шансов. Заключительную партию Рафа забрал со счетом 6:0.

Шварцману, кстати, удалось прервать серию Надаля из 36 подряд выигранных сетов на «Ролан Гаррос». Но, как потом заметил король грунта, это нельзя считать катастрофой. И он полностью прав.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

До четвертьфинала Надаль выиграл у Алексея Попырина, Ришара Гаске, Кэмерона Норри и Янника Синнера.

Для Надаля это будет 14-й полуфинал на «Ролан Гаррос». В 13 предыдущих он не потерпел ни одного поражения.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.46, а на победу Надаля — за 1.40.

Ранее в этом сезоне Рафа обыграл Новака в финале римского «Мастерса». Несмотря на поражение, теннис серба тогда оставил очень неплохое впечатление. Скажем, против Музетти и даже с Берреттини Новак играл не так уверенно.

Это будет уже девятая встреча Надаля и Джоковича на «Ролан Гаррос». Семь из восьми предыдущих завершились победами испанца, в том числе прошлогодний финал в Париже, в котором Новак взял лишь семь геймов.

Скорее всего, Рафа в предстоящем матче одержит очередную победу. Как ни крути, а на грунте серб все-таки не так хорош, как на харде.

Ставка — победа Надаля с форой по сетам (-1,5) за 1.74.

По предыдущим матчам в Париже нельзя сказать, что Джокович сейчас способен остановить 13-кратного чемпиона французского мэйджора.