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    Джокович снова проиграет Надалю?

    Джокович — Надаль. Прогноз (к. 1.74) и ставки на полуфинал «Ролан Гаррос» 11 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Надаль
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    Новак Джокович и Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 11 июня в Париже, начало — в 18:00 мск. Джокович — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович в 40-й раз вышел в полуфинал на турнире «Большого шлема». Конкретно на «Ролан Гаррос» это уже десятый случай, когда он поспорит за выход в решающий матч.

    Пока что можно сказать, что Новак проводит неоднозначный турнир. Первые три матча были безупречными, серб обыграл Тенниса Сандгрена, Пабло Куэваса и Ричардаса Беранкиса с такой легкостью, словно это была тренировка.

    Но в четвертом круге внезапно случился провал, который едва не привел к вылету.

    Джокович уступал Лоренцко Музетти 0-2 по сетам и смог сделать камбэк только благодаря тому, что соперник получил травму. В противном случае, шансы отыграться были минимальные, первая ракетка мира показывал как никогда очень неубедительный теннис.

    Победа над Маттео Берреттини в четвертьфинале получилась тоже непростой, хотя на этот раз Новаку оказалось достаточно четырех партий. В каких-то моментах итальянцу откровенно не везло.

    Надаль

    «В следующий раз хочу попасть в другую половину сетки. Он всегда меня побеждает».

    Автором этой фразы стал Диего Шварцман, уступивший Надалю в четвертьфинале. То же самое наверняка сказали бы и остальные соперники испанца на «Ролан Гаррос».

    Аргентинец смог даже взять один сет, но в целом — без шансов. Заключительную партию Рафа забрал со счетом 6:0.

    Шварцману, кстати, удалось прервать серию Надаля из 36 подряд выигранных сетов на «Ролан Гаррос». Но, как потом заметил король грунта, это нельзя считать катастрофой. И он полностью прав.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    До четвертьфинала Надаль выиграл у Алексея Попырина, Ришара Гаске, Кэмерона Норри и Янника Синнера.

    Для Надаля это будет 14-й полуфинал на «Ролан Гаррос». В 13 предыдущих он не потерпел ни одного поражения.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.46, а на победу Надаля — за 1.40.

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    Ранее в этом сезоне Рафа обыграл Новака в финале римского «Мастерса». Несмотря на поражение, теннис серба тогда оставил очень неплохое впечатление. Скажем, против Музетти и даже с Берреттини Новак играл не так уверенно.

    Это будет уже девятая встреча Надаля и Джоковича на «Ролан Гаррос». Семь из восьми предыдущих завершились победами испанца, в том числе прошлогодний финал в Париже, в котором Новак взял лишь семь геймов.

    Скорее всего, Рафа в предстоящем матче одержит очередную победу. Как ни крути, а на грунте серб все-таки не так хорош, как на харде.

    Ставка — победа Надаля с форой по сетам (-1,5) за 1.74.

    По предыдущим матчам в Париже нельзя сказать, что Джокович сейчас способен остановить 13-кратного чемпиона французского мэйджора.

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