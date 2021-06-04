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    Сможет ли Веснина обыграть Рыбакину?

    Рыбакина — Веснина. Прогноз (к. 1.72) и ставки на «Ролан Гаррос» 4 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Веснина
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    Елена Веснина
    Россиянка Елена Веснина сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 4 июня в Париже, начало — в 12:00 мск. Рыбакина — Веснина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рыбакина

    Рыбакина слабо провела первую половину сезона. До «Ролан Гаррос» больше одного матча ей удалось выиграть только на турнире в Абу-Даби, где она дошла до четвертьфинала.

    После этого 21-летняя теннисистка провела ряд неудачных турниров. По крайней мере, ждали от нее гораздо большего, особенно с учетом того, как она выступала в прошлом году.

    Перед визитом в Париж Елена выступила лишь на двух грунтовых турнирах — оба провалила. В Чарльстоне 22-я ракетка мира вылетела уже после первого круга, а в Мадриде проиграла во втором раунде Элизе Мертенс.

    Но на «Ролан Гаррос» пока все идет по плану. После победы над Эльзой Жакмо Рыбакина обыграла Нао Хибино. Не самые опасные соперницы, конечно, но для начала тоже неплохо.

    Веснина

    Тем временем Веснина совсем недавно вернулась в тур. С середины 2018 года она была в декрете.

    Свой первый матч в одиночном разряде после внушительной паузы Елена провела в конце апреля, когда уступила Веронике Кудерметовой в первом круге на турнире в Мадриде.

    Потом 34-летняя теннисистка не смогла пройти квалификацию в Риме. На этот раз ее обыграла немка Лаура Зигемунд.

    На «Ролан Гаррос» тем не менее Веснина начала с победы. В первом круге бывшая 13-я ракетка мира разгромила Ольгу Говорцову — 6:1, 6:0. Шоу продолжалось ровно час.

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    А потом Елена повезло. Петра Квитова, с которой она должна была встретиться в следующем матче, получила травму ноги во время...общения с журналистами. Вот так Веснина попала в третий круг.

    Прогноз и ставка

    На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.14, победу Весниной букмекеры предлагают за 6.60.

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    Будем говорить откровенно, в этой игре у Весниной не очень много шансов на успех.

    Молодая и очень талантливая Рыбакина способна легко выиграть такой матч в пределах двух сетов.

    Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,5) за 1.72.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Весниной меньше 7,0 за 1.83.

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    Рыбакина — Веснина: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 04.06.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Веснина обыграть Рыбакину?
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