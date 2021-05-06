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    Сможет ли Карацев выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде?

    Карацев — Бублик. Прогноз (к. 1.90) и ставки на турнир в Мадриде 6 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Бублик
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в третьем круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 6 мая, начало — в 12:00 мск. Карацев — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Карацев продолжает удивлять теннисный мир. Хотя для некоторых его успехи уже успели стать чем-то обыденным.

    Во втором круге мадридского «Мастерса» Аслан одержал волевую победу над Диего Шварцманом.

    На самом деле, россиянин не очень хорошо начал матч, аргентинский теннисист забрал первый сет со счетом 6:2. Но после этого на корт вернулся настоящий Карацев.

    Во втором сете Аслан выиграл со счетом 6:4, а в третьем — 6:1. Нокаут.

    Для Карацева это была четвертая победа над игроком из топ-10. Шварцмана он ранее уже обыгрывал на Australian Open.

    Бублик

    Бублик тоже удивляет. Надо признаться, сложно было поверить, что он сможет выиграть в Мадриде хотя бы один матч.

    Но пока что представитель Казахстана не дает повода для критики, как на предыдущих турнирах.

    В первом раунде Бублик прошел венгра Мартона Фучовича, а после этого одержал победу над Денисом Шаповаловым.

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    Матч против Шаповалова складывался довольно непросто, но Александру на этот раз очень помогли ошибки соперники. Был момент, когда Шаповалов в одном гейме совершил пять двойных.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 1.36, победу Бублика букмекеры предлагают за 3.38.

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    Бублику будет сложно против соперника. который, в отличие от него, не позволяет себе проявлять на корте лишние эмоции. Аслан максимально сконцентрирован на игре, в этом он чем-то очень напоминает многих представителей топ-10.

    Скорее всего, никаких сюрпризов в этом матче не будет.

    Ставка — победа Карацева в двух сетах за 1.90.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бублика меньше 10,5 за 1.90. У Бублика, на самом деле, отличная подача, но надо понимать, что Карацев очень хорош на приеме. Достаточно вспомнить матч против Новака Джоковича в Белграде.

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