Россиянин Аслан Карацев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в третьем круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 6 мая, начало — в 12:00 мск. Карацев — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Карацев продолжает удивлять теннисный мир. Хотя для некоторых его успехи уже успели стать чем-то обыденным.

Во втором круге мадридского «Мастерса» Аслан одержал волевую победу над Диего Шварцманом.

На самом деле, россиянин не очень хорошо начал матч, аргентинский теннисист забрал первый сет со счетом 6:2. Но после этого на корт вернулся настоящий Карацев.

Во втором сете Аслан выиграл со счетом 6:4, а в третьем — 6:1. Нокаут.

Для Карацева это была четвертая победа над игроком из топ-10. Шварцмана он ранее уже обыгрывал на Australian Open.

Бублик

Бублик тоже удивляет. Надо признаться, сложно было поверить, что он сможет выиграть в Мадриде хотя бы один матч.

Но пока что представитель Казахстана не дает повода для критики, как на предыдущих турнирах.

В первом раунде Бублик прошел венгра Мартона Фучовича, а после этого одержал победу над Денисом Шаповаловым.

Все прогнозы на теннис

Матч против Шаповалова складывался довольно непросто, но Александру на этот раз очень помогли ошибки соперники. Был момент, когда Шаповалов в одном гейме совершил пять двойных.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 1.36, победу Бублика букмекеры предлагают за 3.38.

Бублику будет сложно против соперника. который, в отличие от него, не позволяет себе проявлять на корте лишние эмоции. Аслан максимально сконцентрирован на игре, в этом он чем-то очень напоминает многих представителей топ-10.

Скорее всего, никаких сюрпризов в этом матче не будет.

Ставка — победа Карацева в двух сетах за 1.90.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бублика меньше 10,5 за 1.90. У Бублика, на самом деле, отличная подача, но надо понимать, что Карацев очень хорош на приеме. Достаточно вспомнить матч против Новака Джоковича в Белграде.