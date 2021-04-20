Испанец Фелисиано Лопес сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 12:00 мск. Лопес — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лопес

Страшно сказать, но Лопес впервые сыграл на турнире в Барселоне еще в 1998 году. С тех пор его лучшим результатом в столице Каталонии остается выход в четвертьфинал в 2011 и 2012 году.

Грунтовый сезон 39-летний испанец открыл в начале апреля на турнире в Марбелье. Фелисиано выиграл у японца Даниэля Таро в стартовом матче, но во втором раунде уступил 17-летнему соотечественнику Карлосу Алькарасу.

Главным достижением Лопеса в текущем году пока что остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне после двух пятисетовых матчей бывшая 12-я ракетка мира проиграл Андрею Рублеву.

Музетти

Музетти получил wild card в основу турнира в Барселоне.

В марте 19-летний теннисист дошел до полуфинала в Акапулько и до третьего круга на «Мастерсе» в Майами, благодаря чему закрепился в топ-100.

На грунте впервые в этом году Лоренцо сыграл в Кальяри. Итальянец выиграл у Денниса Новака и Дэниэла Эванса, а потом проиграл в трех сетах Ласло Дьере.

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На «Мастерсе» в Монте-Карло Музетти в первом круге уступил Аслану Карацеву. Из-за дождя матч прерывали почти на пять часов, и это тоже сказалось на игре итальянца, который в целом показал неплохой теннис.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что в этом матче выиграет Музетти, на которого можно поставить за 1.28. Победу Лопеса предлагают за 3.80.

И, пожалуй, с этим можно согласиться. 39-летнему Фелисиано уже сложно успевать за талантливой молодежью, а Музетти, несомненно, один из тех, кто в ближайшие годы будет постоянным игроком как минимум топ-20.

Ставка — победа Музетти в двух сетах за 1.82.

Еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Лопеса меньше 9,5 за 1.89.