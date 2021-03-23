Россиянка Анастасия Потапова сыграет против австралийки Айлы Томлянович в первом круге крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Потапова — Томлянович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Потапова

Начало сезона получилось для Потаповой довольно успешным. На Открытом чемпионате Австралии 19-летняя теннисистка дошла до третьего круга. Результат мог быть значительно лучше, но в матче против Серены Уильямс Анастасия явно перенервничала, когда подавала на первый сет, после чего легендарная американка легко переиграла свою юную соперницу.

В середине февраля, уже после вылета с Australian Open, Потапова сыграла на небольшом турнире в Мельбурне. Уже в первом круге россиянка уступила шведке Ребекке Петерсон.

В Дохе Потапова не смогла пройти квалификацию. Там ей не очень повезло с соперницей. В решающем раунде Анастасия вышла на американку Джессику Пегулу, которая стала одним из открытий текущего сезона.

Но зато в Дубае Потапова подтвердила, что уже в ближайшем будущем может спокойно войти как минимум в топ-50. В первом круге российская теннисистка выиграла у Лауры Зигемунд, потом одержала победу над Мэдисон Киз, а в третьем круге остановила Белинду Бенчич.

На четвертьфинал у Потаповой явно не хватило эмоций. Анастасия с треском проиграла Барборе Крейчиковой, которая в итоге дошла до финала.

Томлянович

Тем временем Томлянович еще ни разу в этом сезоне не выгрывала больше одного матча.

На Открытом чемпионате Австралии Айла в первом круге разгромила японку Мисаки Дои, после чего в невероятном матче проиграла румынке Симоне Халеп. Это было, пожалуй, одно из самых обидных поражений в карьере австралийской теннисистки.

Свой последний матч Томлянович провела месяц назад в Аделаиде. В первом круге Айла проиграла соотечественнице Сторм Сандерс.

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Томлянович в 2013 году дошла в Майми до четвертого раунда.

Прогноз и ставка

На Потапову в этом матче можно поставить за 1.51, победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.70.

Если Анастасия не будет нервничать (а с ней порой такое случается), она выиграет этот матч. Возможно, не двух сетах, но выиграет. В Дубае россиянка показала, что готова играть практически с кем угодно. Ранее Анастасия уже четыре раза побеждала соперниц из топ-20.

Ставка — победа Потаповой за 1.51.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Томлянович меньше 11,5 за 1.85.