Россиянка Светлана Кузнецова сыграет против француженки Ализе Корне в первом круге крупнейшего турнира в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Корне — Кузнецова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Корне

Корне в этом сезоне еще ни разу не выигрывала больше одного матча. В случае победы в стартовом раунде она сразу же проигрывала в следующем круге.

В матче марта Ализе неудачно выступила в Лионе. Уже в первом круге ее обыграла малоизвестная соотечественница Клара Бюрель.

На турнире в Дубае Корне стартовала с неожиданной победы над россиянкой Дарьей Касаткина, но уже в следующем матче почти без шансов уступила белоруске Арине Соболенко.

Свой лучший результат на турнире в Майами Ализе показала в 2013 году, когда дошла до четвертого круга.

Кузнецова

Кузнецова выигрывала турнир в Майами в 2006 году. Сейчас о подобном, наверное, остается только мечтать. Но все-таки надо признать, что в США Светлана прилетела в достаточно неплохой форме.

На прошлой неделе бывшая вторая ракетка мира дошла до полуфинала на турнире в Санкт-Петербурге. В финал ее не пустила Дарья Касаткина.

А перед этим Кузнецова неплохо выступила в Дубае, где во втором раунде обыграла украинку Элину Свитолину.

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Но были, конечно, и разочарования. Например, в Дохе российская теннисистка в первом круге почти без шансов уступила Виктории Азаренко, сумев взять лишь пять геймов.

Прогноз и ставка

На Корне в этом матче можно поставить за 2.40, победу Кузнецовой букмекеры предлагают за 1.60.

Ранее Кузнецова провела против Корне шесть матчей, счет на данный момент 3-3. Но вряд ли на это надо обращать внимание, поскольку их последняя встреча состоялась еще в 2017 году.

Светлане сейчас вполне по силам пройти дальше, француженка в этом году не показывает ничего такого, что могло бы удивить ее.

Ставка — победа Кузнецовой за 1.60.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Корне меньше 11,5 за 2.02.