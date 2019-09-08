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    Остались ли у Медведева силы на Надаля?

    Даниил Медведев — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки на матч Открытого чемпионата США по теннису 8 сентября 2019 года

    US Open ATP Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Рафаэля Надаля
    Прогноз на Даниил Медведев — Рафаэль Надаль
    Даниил Медведев
    В воскресенье, 8 сентября, россиянин Даниил Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем в финальном матче US Open в мужском одиночном разряде. Встреча, которая пройдет в Нью-Йорке, начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на Даниил Медведев — Рафаэль Надаль.

    Даниил Медведев

    За океаном Даниил Медведев творит настоящие чудеса. Все началось с его поездки в Вашингтон, где он дошел до финала и проиграл австралийцу Нику Кирьосу (6:7, 6:7).

    На «Мастерсе» в Монреале россиянин вновь добрался до решающего поединка, уступив в нем испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6).

    Следующий «Мастерс» в Цинциннати Медведев прошел без поражений, успев обыграть в полуфинале самого Новака Джоковича (3:6, 6:3, 6:3).

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    • Ну а на US Open Даниил устранил со своего пути индийца Праджнеша Гуннесварана (6:4, 6:1, 6:2), боливийца Уго Дельена (6:3, 7:5, 5:7, 6:3), испанца Фелисиано Лопеса (7:6, 4:6, 7:6, 6:4), немца Доминика Кепфера (3:6, 6:3, 6:2, 7:6), швейцарца Стэна Вавринку (7:6, 6:3, 3:6, 6:1) и болгарина Григора Димитрова (7:6, 6:4, 6:3).

    Рафаэль Надаль

    Испанец Рафаэль Надаль до старта Открытого чемпионата США приехал только на «Мастерс» в Монреале, где завоевал трофей, притом, как уже было отмечено, в финале он расправился с Медведевым без особых проблем.

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    С момента окончания Уимблдона, на котором он в полуфинале проиграл Роджеру Федереру, Рафа целенаправленно готовился к US Open, где он может завоевать свой 19-й турнир «Большого шлема» в карьере.

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    В Нью-Йорке Надаль поочередно прошел австралийцев Джона Миллмана (6:3, 6:2, 6:2) и Танаси Коккинакиса (неявка), корейца Хен Чона (6:3, 6:4, 6:2), хорвата Марина Чилича (6:3, 3:6, 6:1, 6:2), аргентинца Диего Шварцмана (6:4, 7:5, 6:2) и итальянца Маттео Берреттини (7:6, 6:4, 6:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество испанцу: победа Надаля — 1.15, победа Медведева — 5.60.

    Даниил набрал феноменальную форму, но ему действительно будет невероятно сложно стать первым россиянином со времен Марата Сафина, выигравшим турнир «Большого шлема».

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    Дело в том, что Рафа тоже показывает феноменальный теннис, притом за его плечами богатый опыт подобных поединков, который, безусловно, поможет ему на корте имени Артура Эша.

    Опять же вспомним очную встречу теннисистов, в которой испанец не оставил шансов россиянину, а также добавим, что по ходу турнира у Медведева наблюдались проблемы со здоровьем, что не удивительно, учитывая то, сколько матчей он провел за последний месяц.

    Исходя из этого, ждем победу Надаля в трех сетах. Ставка на это событие принимается с коэффициентом 2.00.

    Еще один вариант — «победа Надаля и тотал геймов меньше 34,5» за 1.82. 0

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    Даниил Медведев — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки на матч Открытого чемпионата США по теннису 8 сентября 2019 года. Прогноз на Даниил Медведев — Рафаэль Надаль. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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