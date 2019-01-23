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    Джокович без проблем выйдет в полуфинал

    Australian Open. Прогнозы на теннис 23 января 2019 года

    Australian Open WTA Элина Свитолина Наоми Осака ATP Милош Раонич Новак Джокович  Кеи Нисикори
    Прогноз на Australian Open
    Новак Джокович
    Прогноз на Australian Open.
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    Наоми Осака (Япония) — Элина Свитолина (Украина)

    Australian Open. 1/4 финала

    Японка Наоми Осака стартовала в Мельбурне с уверенных побед над полькой Магдой Линетт (6:4, 6:2) и словенкой Тамарой Зиданшек (6:2, 6:4), после чего ей пришлось постараться, чтобы одолеть Се Шувэй из Тайваня (5:7, 6:4, 6:1) и Анастасию Севастову из Латвии (4:6, 6:3, 6:4).

    Турнирный путь Элины Свитолиной сложился по схожему сценарию: победы над швейцаркой Викторией Голубич (6:1, 6:2), словачкой Викторией Кужмовой (6:4, 6:1), китаянкой Чжан Шуай (4:6, 6:4, 7:5) и американкой Мэдисон Киз (6:2, 1:6, 6:1).

    По личным встречам Свитолина ведет у Осаки 3-2, притом Элина выиграла три последние встречи, однако недостатком украинки является то, что она еще ни разу не выходила в полуфинал на «Больших шлемах».

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    Обе теннисистки примерно равны по силам, поэтому мы ждем равной борьбы, при которой вполне вероятны три сета.

    Ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.68.

    Милош Раонич (Канада) — Люка Пуй (Франция)

    Australian Open. 1/4 финала

    Канадец Милош Раонич приятно радует своей игрой на Открытом чемпионате Австралии, где он пока уступил всего один сет, да и тот на тай-брейке во встрече со швейцарцем Стэном Вавринкой.

    При этом у австралийца Ника Кирьоса, француза Пьера-Юга Эрбера и немца Александра Зверева канадец выиграл 3:0 по сетам.

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    У Люки Пуя было больше напряженных матчей. Во втором круге он потратил много сил на немца Максимильяна Мартерера (7:6, 7:6, 5:7, 6:4), в третьем — на австралийца Алексея Попырина (7:6, 6:3, 6:7, 4:6, 6:3), в четвертом — на хорвата Борну Чорича (6:7, 6:4, 7:5, 7:6).

    Похоже, Раонич находится в лучшей игровой форме, да и счет личных встреч (3-0) говорит в его пользу. Считаем, что Милош победит, поэтому возьмем небольшую минусовую фору на него.

    Ставка: победа Раонича с форой по геймам -4,5 за 1.64.

    Новак Джокович (Сербия) — Кеи Нисикори (Япония)

    Australian Open. 1/4 финала

    Серб Новак Джокович отдал по сету канадцу Денису Шаповалову (6:3, 6:4, 4:6, 6:0) и россиянину Даниилу Медведеву (6:4, 6:7, 6:2, 6:3), но в целом во всех матчах демонстрировал невероятно стабильный уровень тенниса.

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    За выход в полуфинал он поборется с удобным для себя Кеи Нисикори, у которого выигрывал 15 раз при всего двух поражениях. Более того, последняя победа японца датирована 2014 годом.

    Дополнительной проблемой Нисикори станут тяжелые пятисетовые поединки против хорвата Иво Карловича (6:3, 7:6, 5:7, 5:7, 7:6) и испанца Пабло Карреньо-Бусты (6:7, 4:6, 7:6, 6:4, 7:6).

    Все указывает на то, что Джокович победит легко. Ставим на небольшое количество геймов, которые уместятся в три сыгранных сета.

    Ставка: тотал геймов меньше 35,5 за 1.64.

    Общий коэффициент — 4.51. 0

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    Прогноз на Australian Open. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.51.
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