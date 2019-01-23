Australian Open. Прогнозы на теннис 23 января 2019 года

Прогноз на Australian Open.

Наоми Осака (Япония) — Элина Свитолина (Украина)

Australian Open. 1/4 финала

Японка Наоми Осака стартовала в Мельбурне с уверенных побед над полькой Магдой Линетт (6:4, 6:2) и словенкой Тамарой Зиданшек (6:2, 6:4), после чего ей пришлось постараться, чтобы одолеть Се Шувэй из Тайваня (5:7, 6:4, 6:1) и Анастасию Севастову из Латвии (4:6, 6:3, 6:4).

Турнирный путь Элины Свитолиной сложился по схожему сценарию: победы над швейцаркой Викторией Голубич (6:1, 6:2), словачкой Викторией Кужмовой (6:4, 6:1), китаянкой Чжан Шуай (4:6, 6:4, 7:5) и американкой Мэдисон Киз (6:2, 1:6, 6:1).

По личным встречам Свитолина ведет у Осаки 3-2, притом Элина выиграла три последние встречи, однако недостатком украинки является то, что она еще ни разу не выходила в полуфинал на «Больших шлемах».

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Обе теннисистки примерно равны по силам, поэтому мы ждем равной борьбы, при которой вполне вероятны три сета.

Ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.68.

Милош Раонич (Канада) — Люка Пуй (Франция)

Australian Open. 1/4 финала

Канадец Милош Раонич приятно радует своей игрой на Открытом чемпионате Австралии, где он пока уступил всего один сет, да и тот на тай-брейке во встрече со швейцарцем Стэном Вавринкой.

При этом у австралийца Ника Кирьоса, француза Пьера-Юга Эрбера и немца Александра Зверева канадец выиграл 3:0 по сетам.

У Люки Пуя было больше напряженных матчей. Во втором круге он потратил много сил на немца Максимильяна Мартерера (7:6, 7:6, 5:7, 6:4), в третьем — на австралийца Алексея Попырина (7:6, 6:3, 6:7, 4:6, 6:3), в четвертом — на хорвата Борну Чорича (6:7, 6:4, 7:5, 7:6).

Похоже, Раонич находится в лучшей игровой форме, да и счет личных встреч (3-0) говорит в его пользу. Считаем, что Милош победит, поэтому возьмем небольшую минусовую фору на него.

Ставка: победа Раонича с форой по геймам -4,5 за 1.64.

Новак Джокович (Сербия) — Кеи Нисикори (Япония)

Australian Open. 1/4 финала

Серб Новак Джокович отдал по сету канадцу Денису Шаповалову (6:3, 6:4, 4:6, 6:0) и россиянину Даниилу Медведеву (6:4, 6:7, 6:2, 6:3), но в целом во всех матчах демонстрировал невероятно стабильный уровень тенниса.

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За выход в полуфинал он поборется с удобным для себя Кеи Нисикори, у которого выигрывал 15 раз при всего двух поражениях. Более того, последняя победа японца датирована 2014 годом.

Дополнительной проблемой Нисикори станут тяжелые пятисетовые поединки против хорвата Иво Карловича (6:3, 7:6, 5:7, 5:7, 7:6) и испанца Пабло Карреньо-Бусты (6:7, 4:6, 7:6, 6:4, 7:6).

Все указывает на то, что Джокович победит легко. Ставим на небольшое количество геймов, которые уместятся в три сыгранных сета.

Ставка: тотал геймов меньше 35,5 за 1.64.

Общий коэффициент — 4.51. 0