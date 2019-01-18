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    Федерер и Надаль выйдут в четвертый круг АО

    Australian Open. Прогнозы на теннис 18 января 2019 года

    Australian Open ATP Карен Хачанов Роджер Федерер Рафаэль Надаль Роберто Баутиста-Агут
    Прогноз на Australian Open
    Роджер Федерер
    Прогноз на Australian Open.
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    Тэйлор Фриц (США) — Роджер Федерер (Швейцария)

    Australian Open. 3-й круг

    В первом круге на кортах Мельбурна американский теннисист обыграл британца Кэмерона Норри в трех сетах — 6:3, 7:6, 6:2.

    А в следующем раунде Фриц переиграл французского теннисиста Гаэля Монфиса, отдав ему только один сет — 6:3, 6:7, 7:6, 7:6.

    За два стартовых раунда Федерер не проиграл ни единой партии. Сначала он обыграл узбека Дениса Истомина — 6:3, 6:4, 6:4. А во втором раунде турнира переиграл британца Дэниеля Эванса — 7:6, 7:6, 6:3.

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    Фриц впервые в своей карьере добрался до третьего круга турнира Большого Шлема, и скорее всего, на этом его выступление в Австралии закончится. Предлагаем поставить на победу швейцарца со счетом 3:0.

    Ставка: победа Федерера со счетом 3:0 за 1.45.

    Карен Хачанов (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания)

    Australian Open. 3-й круг

    На показательном турнире в Абу-Даби 11-я ракетка мира завоевал третье место, а затем уступил в первом же матче на соревновании в Дохе.

    Уроженец Москвы без проблем прошел два раунда на Открытом чемпионате Австралии, обыграв немца Петера Гоевчика и японца Есихито Нисиоку, отдав в этих поединках только один сет.

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    Испанец Роберто Баутиста-Агут до АО выиграл турнир в Дохе. На кортах Мельбурна 24-й ракетке мира пришлось играть по пять сетов в двух раундах.

    Сначала он переиграл британца Энди Маррея, а затем с большим трудом обыграл австралийца Джона Миллмана.

    Хачанов особо еще не напрягался в предыдущих раундах, что не скажешь об испанце. Поэтому он выйдет на корт более свежим.

    Ставка: победа Хачанова за 1.55.

    Алекс Де Минаур (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания)

    Australian Open. 3-й круг

    Австралиец Алекс Де Минаур до АО стал победителем в Сиднее, обыграв в финале итальянца Андреаса Сеппи.

    На Открытом чемпионате Австралии 29-я ракетка мира поочередно обыграл португальца Педро Соусу (3:0) и швейцарца Хенри Лааксонена (3:2).

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    Испанец нацелено готовился к Australian Open, поэтому снялся с показательного турнира в Абу-Даби.

    В двух стартовых раундах АО испанский теннисист не испытал проблем, переиграв с легкостью своих соперников — австралийцев Джеймса Дакворта (6:4, 6:3, 7:5) и Мэттью Эбдена (6:3, 6:2, 6:2).

    Прогнозируем, что Де Минаур при поддержке родной публики выступит достойно и избежит разгрома.

    Ставка: победа Алекса Де Минаура с учетом форы (+9,0) геймов за 1.42.

    Общий коэффициент — 3.19. 0

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    Прогноз на Australian Open. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.19.
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