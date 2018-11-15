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    Нисикори проявит характер против Тима

    Доминик Тим — Кеи Нисикори. Прогноз и ставки на теннисный матч 15 ноября

    Финал Мирового Тура ATP ATP Кеи Нисикори
    Прогноз на Доминик Тим — Кеи Нисикори
    Кеи Нисикори
    В четверг, 15 ноября, в рамках группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне встретятся австриец Доминик Тим и японец Кеи Нисикори. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Доминик Тим — Кеи Нисикори.
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    Доминик Тим

    Австриец является восьмой ракеткой мира, а в Лондоне ему достался шестой номер посева.

    Свой последний титул Доминик завоевал в Санкт-Петербурге. В Париже у него была еще одна возможность, но в полуфинале Тима остановил россиянин Карен Хачанов, который в итоге взял главный трофей.

    К Итоговому турниру австриец подошел в прекрасной форме, но все равно не сумел стартовать с победы. Состоялось поражение от Кевина Андерсона — 3:6, 6:7. Южноафриканец на фоне эпизодических ошибок включил свою подачу и оказался непроходимым барьером. Во втором сете австриец значительно прибавил, а 81% розыгрышей на своей подаче он завершил в свою пользу.

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    Во втором туре последовало ожидаемое фиаско в поединке против самого Роджера Федерера. Швейцарец выиграл довольно легко — 6:2, 6:3. Австриец не вызывает вопросов в плане своего таланта и навыков, но ему явно не хватает психологической стойкости. Итог — призрачные шансы на выход из группы.

    Кеи Нисикори

    Японец является девятой ракеткой мира, а в Лондоне он стал седьмым в посеве.

    При этом Кеи заменил на турнире аргентинца Хуана Мартина Дель Потро, а его амбиции относительно скромные. Само участие уже можно назвать для 28-летнего теннисиста большой удачей. В любом случае, нельзя не отметить прогресс Кеи, ведь в начале года он был 22-м в рейтинге АТР. Не хватает японцу одного — титулов. В этом году он покорил только Челленджер в Далласе.

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    Был у японца финал турнира в Токио, но там он не справился с Даниилом Медведевым. Еще одна возможность добыть трофей была в Вене, но и там в финале успех праздновал Кевин Андерсон.

    В Лондоне Нисикори стартовал ярко, сотворив сенсацию против самого Федерера — 7:6, 6:3. Конечно, ошибок у победителя хватало, а у швейцарца их было еще больше (22 против 34), но факт остается фактом.

    Во втором туре последовало весьма неожиданный на фоне стартового успеха провал против Кевина Андерсона. Только один гейм за два сета взял японец — 0:6, 1:6.

    Прогноз

    Четыре раза встречались между собой теннисисты — три победы на счету Нисикори.

    Cерия Тима без побед составляет уже три поединка. Последние неудачи только ухудшают психологический настрой австрийца, а у его соперника есть шансы на выод из группы. Считаем, что у Нисикори хватит характера, чтобы добыть победу с уверенным счетом. Ставим на победу Кеи с форой -2,5 гейма за 1,82. 0

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    Прогноз на Доминик Тим — Кеи Нисикори. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. В четверг, 15 ноября, в рамках группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне встретятся австриец Доминик Тим и японец Кеи Нисикори. Начало матча — в 17:00 мск.
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