Марин Чилич — Джон Изнер. Прогноз и ставки на теннисный матч 14 ноября

В среду, 14 ноября, в рамках группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне встретятся хорват Марин Чилич и американец Джон Изнер. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на Марин Чилич — Джон Изнер.

Марин Чилич

Хорват является седьмой ракеткой мира, а в Лондоне он получил пятый номер посева.

30-летний теннисист проводит очередной сильный сезон. Ему удалось добыть титул именно здесь, в Лондоне, но на турнире АТР 500 в июне.

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На нескольких соревнованиях он отметился выходом в поздние раунды, а на US Open и Ролан Гаррос ему удалось пробиться в четвертьфинал. Последним перед Итоговым стал турнир в Париже, где хорват был остановлен Новаком Джоковичем в четвертьфинале — 6:4, 2:6, 3:6.

В Лондоне Марин стартовал с поражения от Александра Зверева (6:7, 6:7), в котором виноват в принципе сам. Слишком часто он ошибался на своей подаче, в том числе на второй — 19 выигранных мячей из 44.

Джон Изнер

Американец является десятой ракеткой мира, а в Лондоне ему достался восьмой номер посева.

В нынешнем сезоне Изнер долго не радовал болельщиков победами, но в марте весьма неожиданно выстрелил в Майами, где взял титул, одолев на своем пути Марина Чилича, Хуана Мартина Дель Потро и других.

После мартовского успеха был еще один трофей в Атланте, а также несколько четвертьфиналов и полуфиналов. Стабильная игра позволила Джону впервые в карьере добыть путевку на Итоговый турнир. При этом 33-летний теннисист занял место, которое освободилось после досрочного завершения сезона Рафой Надалем.

Последним соперником перед Лондоном стал Карен Хачанов в Париже. Россиянин не без проблем прошел американца — 6:4, 6:7 (9), 7:6 (8).

На Итоговом старт получился не самым успешным, но и соперник достойный — сам Новак Джокович. Серб со своей безошибочной игрой на задней линии убрал с пути американца всего за 1 час 14 минут. Борьбы не вышло — 4:6, 3:6.

Прогноз

В семи из десяти личных встреч завершались в пользу Чилича.

Хорват показывает классную игру и в целом является все-таки более мастеровитым игроком, чем его следующий оппонент. Оба — мастера подачи, но на приеме интереснее смотрится Чилич. Отступать ему некуда, поэтому он отдаст все силы для победы. Ставим на успех хорвата с форой -2 гейма за 1,86. 0