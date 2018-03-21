ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Серена не сможет остановить Осаку

    Серена Уильямс — Наоми Осака. Прогноз и ставки на теннисный матч 21 марта

    WTA Серена Уильямс Наоми Осака
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Наоми Осака
    Наоми Осака
    ausopen.com
    В среду, 21 марта, в первом раунде турнира категории WTA Premier в Майами встретятся американка Серена Уильямс и японка Наоми Осака. Начало матча — в 23:30 мск. Прогноз на Серена Уильямс — Наоми Осака.

    Серена Уильямс

    Разумеется, будь американка в своей лучшей форме и на вершине женского Тура, то оставалось бы обсудить лишь количество сетов, за которые она оформит очередную победу.

    Однако Серена после родов и своего возвращения на корт пока напоминает лишь собственную тень. 36-летняя звезда пока находится в пятой сотне мирового рейтинга и лишь пытается нащупать нити, которые приведут к былым результатам.

    Серена Уильямс вернулась на корт в Индиан-Уэллсе, где стартовала с двух побед над Зариной Дияс (7:5, 6:3) и Кики бертенс (7:6, 7:5), а уже в третьем круге ее ждала встреча с родной сестрой Винус. Многие ждали борьбы, но ее не вышло: старшая из сестер оформила уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:4.

    Нельзя сказать, что экс-первая ракетка мира выглядит совсем уж плохо. Просто пока это далеко то, на что Серена действительно способна. Чувствуется, что ей не хватает практики, а перерыв сказался на скорости ее движений.

    Наоми Осака

    Японка стала настоящей сенсацией Индиан-Уэллса, где ей удалось добраться до финала и завоевать свой первый титул в карьере. И все по делу, ведь Осака разобралась с сильнейшими соперницами, среди которых Агнешка Радваньска, Каролина Плишкова и первая ракетка мира Симона Халеп.

    Ближайшие события

    Этот успех позволил 20-летней теннисистке подняться на 22-ю строчку мирового рейтинга. В финале Наоми не оставила шансов россиянке Дарье Касаткиной (6:3, 6:2), которая не менее классно разбиралась с именитыми оппонентками по ходу турнира. Дарья после поражения в решающем поединке признала, что сейчас в игре японки практически нет слабых мест. С этим сложно не согласиться.

    Наоми Осака одержала уже семь побед подряд, из которых шесть были добыты в двух сетах.

    Прогноз

    1,84Победа Осаки

    Теннисистки сыграют между собой впервые. Считаем, что не стоит ждать от Серены ее былой игры уже сейчас. Вряд ли Уильямс-младшая сможет справиться с оппоненткой, которая «смела» с корта Симону Халеп и других, демонстрируя порой просто идеальную игру. Самоотдачи и характера может оказаться мало, поэтому ставим на чистую победу Осаки за 1,84.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Затяжной старт Южного
  • 5,83
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЗолото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИ
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Игра, которую ведет Неймар
  • Что стоит за финансовыми аппетитами форварда?
    •
  • Роналду и роботы, Мюллер и лошади, а также диснеевский принц Боатенг
  • Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой досуг.
    •
  • Игры разума и пикап. Пять ошибок Моуринью в «МЮ»
  • Кто станет следующей жертвой португальца?
    •
  • Время постолимпийского реванша
  • Анонсируем чемпионат мира по фигурному катанию в Милане
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов