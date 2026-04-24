прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 1.83

В первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Филадельфия» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Эксфинити Мобайл-арене» 26 апреля. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Филадельфия — Питтсбург с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Филадельфия»

Путь к плей-офф: В таблице Востока «Филадельфия» прописалась на 8-й позиции с 98 очками на счету, на 3 турнирных пункта опередив 9-й «Вашингтон».

Последние матчи: На финишной прямой регулярного сезона «Филадельфия» обыграла «Виннипег» (7:1), «Каролину» (3:2, бул.) и «Монреаль». Победный настрой команда сберегла и в плей-офф.

Так, в двух матчах на территории «Питтсбурга» соседи по штату взяли верх (3:2, 3:0). На домашней площадке коллектив Рика Токкета учинил расправу (5:2) и повел в серии 3-0.

Не сыграют: Родриго Аболс, Никита Гребенкин, Эмиль Андре, Даниэль Владар.

Состояние команды: По трем сыгранным матчам напрашивается очевидный вывод о том, что «Филадельфия» испортит кубковый поход ветеранам «Питтсбурга» в ближайшее время.

На текущий момент «Флайерз» во всех отношениях разрывают территориальных соседей. В трех кубковых встречах команда Рика Токкета забивала не менее 3 голов и дважды прибила «Пингвинз» с разницей в +3.

«Питтсбург»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Питтсбург» закончил на 7-й позиции в Восточной конференции. С 98 очками в активе, «Пингвинз» обошли 8-ю «Филадельфию» по дополнительной разнице.

Последние матчи: В последних матчах главного турнира «Питтсбург» дважды сгорел «Вашингтону» (3:6, 0:3) и провалил выездную игру против «Сент-Луиса» (5:7).

Отрицательная серия перекинулась и на 1/8 финала Кубка Стэнли. Дважды кряду команда Дэна Мьюза уступила «Филадельфии» при своих трибунах (2:3, 0:3), а вместе с тем — крупно отлетела на «Эксфинити Мобайл-арене» (2:5).

Не сыграют: Калеб Джонс.

Состояние команды: «Питтсбург» переживает очередную фазу спада, последствия которой, в отличие от регулярки, выправить не получится. Так, перед четвертой игрой на льду заклятых соперников «Пингвинз» находятся на грани раннего вылета.

Серия без побед команды Дэна Мьюза длится на протяжении шести последних матчей. На этом отрезке «Питтсбург» трижды пропускал 5+ голов, а в четырех случаях — был разбит соперниками с разницей в -3.

Статистика для ставок

«Филадельфия» побеждает дома на протяжении 4 матчей кряду

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в 4 домашних матчах из 5 последних

В 2 последних личных встречах на льду «Филадельфии» было забито 6 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.15, победа «Питтсбурга» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.07.

Прогноз: «Питтсбург» в порыве отчаяния будет биться за победный результат, но «Филадельфия» в предыдущих матчах относительно уверенно контролировала ход событий и вела игру с четким структурным пониманием. В сущности «Флайерз» обладают достаточным тактическим запасом, чтобы решить исход серии в четвертой встрече.

Ставка: «Филадельфия» победит в матче за 1.83.

Прогноз: Оборона «Питтсбурга» в последние недели не справляется со своими задачами, в результате чего сбой дает и вратарская линия. Отсутствие грамотной игры «Пингвинз» в позиционной защите позволит «Филадельфии» вновь добиться высокой реализации.

Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 3 за 2.00.