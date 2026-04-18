Сумеет ли «Даллас» начать плей-офф с победы?

прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 2.35

В первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Даллас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 19 апреля, начало — в 00:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Даллас — Миннесота с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Даллас»

Турнирное положение: В плей-офф Кубка Стэнли хоккеисты Глена Галуцана вышли со второго места Западной конференции. В 82 матчах «Даллас» набрал 112 очков.

Последние матчи: В заключительном матче регулярного чемпионата «Даллас» с трудом обыграл «Баффало». В составе техасцев по шайбе забросили Марк Бурк, Эса Линделль и Джастин Джастин Грицковиан. Основное время завершилось вничью (3:3).

Всё решилось в серии буллитов. В составе «Далласа» точными бросками отметились Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшен. Победную шайбу забил Уайатт Джонстон (3:2 — по буллитам).

Не сыграют: К матчам плей-офф «Даллас» подходит в обескровленном состоянии, в команде есть травмированные игроки: Натан Бастиан, Роопе Хинтц и Тайлер Сегин. Под вопросом участие Миро Хейсканена.

От травм команды смогли восстановиться Сэм Стил и Радек Факса.

Состояние команды: «Даллас» выдаёт победную серию из пяти матчей, помимо встречи с «Баффало», техасцы переиграли «Торонто» (6:5), «Рейнджерс» (2:0), «Миннесоту» (5:4) и «Калгари» (4:3 ОТ).

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» вышла в плей-офф с третьего места Западной конференции, набрав 104 очка после 82 сыгранных матчей.

Последние матчи: «Миннесота» в последней игре регулярного сезона нанесла поражение «Анахайму» (3:2). В составе победителей по шайбе забросили Робби Фаббри, Данила Юров и Хантер Хейт.

Не сыграют: У «Миннесоты» с травмированными хоккеистами дела обстоят лучше. Под вопросом участие Зака Богосяна и Куинна Хьюза.

Состояние команды: В матче против «Анахайма» хоккеистам «Миннесоты» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей. Ранее подопечные Джона Хайнса проиграли «Сент-Луису» (3:6), «Нэшвиллу» (1:2) и «Далласу» (4:5).

В этом сезоне «Миннесота» дважды переиграла «Даллас» (2:1 ОТ, 5:2)

В конце регулярного сезона «Даллас» нанёс поражение «Миннесоте» (5:4)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.20, а победа «Миннесоты» — в 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

Прогноз: Несмотря на внушительный лазарет хоккеисты «Далласа» вполне могут не только продлить победную серию из 5 матчей, но и открыть счёт победам в серии 1/8 финала Кубка Стэнли против «Миннесоты». Ключевые игроки техасцев Джейсон Робертсон и Марк Бурк находятся в отменной физической форме. Предлагаем остановить выбор на победе «Далласа».

Прогноз: Хоккеисты «Миннесоты» и «Далласа», как показала практика регулярного сезона, играют в открытую. От соперников можно ожидать результативного хоккея. В двух встречах команды набрали на двоих от 7 до 9 шайб.

