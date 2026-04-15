прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 17 апреля. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Нэшвилл — Анахайм с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Нэшвилл» занимает 9-е место с 86 очками в наличии, на 4 турнирных пункта дистанцировавшись от 8-го «Лос-Анджелеса».

Последние матчи: В последнем матче против «Анахайма», который прошел 8 апреля в Калифорнии, «Нэшвилл» установил уверенную победу (5:0).

Другая гостевая встреча закончилась крупным поражением «Предаторз» на территории «Юты» (1:4). В недавних матчах дома команда Эндрю Брюнетта обыграла «Миннесоту» (2:1), но не справилась с «Сан-Хосе» (2:3).

Не сыграют: Николас Хейг.

Состояние команды: Накануне «Нэшвилл» проиграл «Лос-Анджелесу» в борьбе за последний доступный слот в кубковой восьмерке Запада. В очередной раз команду сгубило отсутствие последовательности в игре.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В десяти предыдущих встречах подопечные Эндрю Брюнетта потерпели шесть поражений. Между тем на домашнем льду коллектив из Теннесси заработал всего 2 очка в четырех недавних матчах.

«Анахайм»

Турнирное положение: «Анахайм» в западной таблице прописался на 7-й строчке с 90 очками на счету, по дополнительной разнице опережая «Лос-Анджелес».

Последние матчи: Неделей ранее «Анахайм» в домашних стенах сгорел «Нэшвиллу» (0:5), но прибил «Сан-Хосе» (6:1).

Последняя в регулярном сезоне встреча при домашних трибунах закончилась поражением «Дакс» от «Ванкувера» (3:4, от). Накануне команда Джоэля Кенневилля в гостях уступила «Миннесоте» (2:3).

Не сыграют: Янсен Харкинс, Росс Джонстон, Петр Мразек.

Состояние команды: «Анахайм» выдал прорывной сезон, обеспечив первую с 2018 года путевку в плей-офф. Однако к самому значимому этапу турнира калифорнийцы подходят на спаде.

В девяти последних матчах «Дакс» потерпели восемь поражений. Кроме того, шесть отрицательных результатов калифорнийцев кряду сопровождались 4+ пропущенными шайбами.

Статистика для ставок

«Анахайм» победил в 4 личных встречах из 5 последних

В 4 личных встречах из последних 7 было забито 6 или более голов

«Анахайм» одержал 4 победы в последних матчах на льду «Нэшвилла»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.37, победа «Анахайма» — в 2.73.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

Прогноз: На флажке сезона форма «Анахайма» не внушает доверия, именно поэтому в последнем матче перед плей-офф «Дакс» постараются включиться на максимум и выдать игру с высокой продуктивностью впереди.

2.05 Индивидуальный тотал «Анахайма» больше 3

Ставка: Индивидуальный тотал «Анахайма» больше 3 за 2.05.

Прогноз: При хорошей реализации «Дакс» не составит труда довести встречу до уверенной победы, поскольку «Нэшвилл» остается командой, которая нередко поддается давлению.

2.04 «Анахайм» победит в матче

Ставка: «Анахайм» победит в матче за 2.04.