«Монреаль» не проиграет на домашнем льду

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.17

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Белл Центре» 12 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Коламбус с коэффициентом для ставки за 2.17.

«Монреаль»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Монреаль» поднялся на 3-ю строчку со 104 баллами в активе. На 2 очка канадцы обходят 2-ю «Тампу-Бэй».

Последние матчи: Несколькими днями ранее «Монреаль» одержал гостевую победу над «Нью-Джерси» (4:3, бул.), которому следом уступил на домашнем льду (0:3).

Задержавшись в Квебеке, команда Мартена Сан-Луи взяла верх над «Флоридой» (4:3, бул.) и забрала важнейший результат в игре против «Тампы» (2:1).

Не сыграют: Александр Каррье, Патрик Лайне, Джо Велено.

Состояние команды: «Монреаль» одним из первых на Востоке гарантировал себе участие в плей-офф. В сущности канадцы проводят прорывной сезон, если сравнивать текущие результаты с теми, что были годами ранее.

В одиннадцати последних матчах коллектив Мартена Сан-Луи добился десяти побед. В пяти играх на этом же отрезке «Канадиенс» не пропускали больше одной шайбы.

«Коламбус»

Турнирное положение: «Коламбус» переместился на 11-ю позицию в таблице Восточной конференции. С 90 баллами в наличии, команда из Огайо отстает от кубковой восьмерки на 2 пункта.

Последние матчи: В начале апреля «Коламбус» дважды кряду крупно проиграл «Каролине» (2:5, 1:5), после чего дома уступил «Виннипегу» (1:2).

Победный результат «Блю Джекетс» накануне зафиксировали на территории «Детройта» (4:3, бул.), тогда как в последнем матче понесли потери на площадке «Баффало» (0:5).

Не сыграют: Маттье Оливье, Деймон Северсон, Брендан Смит, Дмитрий Воронков.

Состояние команды: «Коламбус» по ходу чемпионата пережил яркую трансформацию и утвердился в роли одного из претендентов на плей-офф: на момент написания у «Блю Джекетс» сохраняются шансы на попадание в топ-8.

Однако заключительный отрезок регулярки команда Рика Боунесса проводит на спаде. Так, в десяти предыдущих матчах участник борьбы за топ-8 добился только двух побед.

«Монреаль» одержал 6 побед в 7 последних домашних матчах

«Монреаль» обыграл «Коламбус» в 5 последних домашних встречах

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали 6 и более голов

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.31, победа «Коламбуса» — в 2.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.22.

Прогноз: «Коламбусу» на финишной прямой чемпионата срочно нужны очки в каждой встрече. Но в контексте предстоящей игры главной проблемой может стать форма «Монреаля», который сейчас предельно хорош с точки зрения структуры.

Ставка: «Монреаль» победит за 2.17.

Прогноз: В защите «Канадиенс», как правило, играют грамотно и не позволяют соперникам вольно вести позиционные атаки. В подобных обстоятельствах высокая результативность «Коламбуса» ставится под большое сомнение.

Ставка: Индивидуальный тотал «Коламбуса» меньше 2.5 за 2.00.