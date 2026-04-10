В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Болл Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Колорадо — Вегас с коэффициентом для ставки за 1.99.

«Колорадо»

Турнирное положение: Набрав 114 очков, «Колорадо» добился победы в Западной конференции и закрепил за собой первую позицию в Центральном дивизионе.

Последние матчи: В начале апреля «Колорадо» потерпел поражение от «Ванкувера» в зажигательной игре с 14 голами (6:8), а затем скромно обыграл «Даллас» (2:0).

На домашнем льду «Эвеланш» уступили «Сент-Луису» (2:3), который следом был обыгран в Миссури (3:1). Накануне команда Джареда Беднара разобралась с «Калгари» (3:1).

Не сыграют: Назем Кадри, Кэйл Макар.

Состояние команды: На флажке регулярного сезона «Колорадо» часто дает осечки, но даже в таком положении играет с запасом и по делу завоевал Кубок Президента.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В одиннадцати предыдущих встречах «Эвеланш» одержали восемь побед. Однако в домашних условиях коллектив Джареда Беднара заработал всего 5 зачетных баллов в восьми недавних матчах.

«Вегас»

Турнирное положение: «Вегас» в таблице Западной конференции занимает 6-ю позицию с 89 очками на счету, на 1 турнирный пункт отставая от 4-й «Юты» и 5-го «Эдмонтона».

Последние матчи: После отставки Брюса Кэссиди с поста главного тренера «Вегас» под руководством Джона Тортореллы одержал домашние победы над «Ванкувером» (4:2) и «Калгари» (6:3).

Накануне в гостях были обыграны «Эдмонтон» (5:1) и «Ванкувер» (2:1), тогда как в следующем матче «Голден Найтс» не сумели справиться с «Сиэтлом» (3:4, бул.).

Не сыграют: Уильям Карлссон, Алекс Пьетранжело.

Состояние команды: Ранее в «Вегасе» произошла смена тренера, которая, как было заявлено, должна «встряхнуть команду» перед началом плей-офф, где коллектив из Невады надеется пошуметь.

На этом фоне «Голден Найтс» установили четыре победы в пяти матчах и заработали 9 очков на этом же отрезке. В трех играх «Вегас» забивал не менее 4 голов и не пропускал больше 2 шайб.

Статистика для ставок

«Колорадо» потерпел 6 поражений в 8 последних домашних матчах

«Колорадо» одержал 6 побед в 7 матчах с «Вегасом» на домашнем льду

В 8 личных встречах из 10 на льду «Колорадо» было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.37, победа «Вегаса» — в 3.33.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: У «Колорадо» на остаток регулярки припасено не так много целей, но выход на пик формы перед плей-офф является базовой задачей для денверцев. В связи с этим коллектив Беднара едва ли позволит себе недооценить «Вегас».

Прогноз: В обороне «Эвеланш» умеют действовать компактно, что для нестабильного «Вегаса», мало забивающего на дистанции, может обернуться большими проблемами в плане эффективности впереди.

