В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 11 апреля. Начало встречи — в 22:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон с коэффициентом для ставки за 1.94.

«Питтсбург»

Турнирное положение: «Питтсбург» на момент написания занимает 5-е место в восточном зачете с 96 очками в активе, по дополнительной разнице опережая 6-й «Бостон».

Последние матчи: Апрельскую серию «Питтсбург» начал с убедительной домашней победы над «Детройтом» (5:1), за которой последовало гостевое поражение от «Тампы» (3:6).

В двух недавних встречах на своей территории команда Дэна Мьюза принимала «Флориду» и учинила расправу над действующим чемпионом (9:4, 5:2).

Не сыграют: Калеб Джонс, Блэйк Лизотт, Стюарт Скиннер.

Состояние команды: «Питтсбург» готовится к кубковому раунду после трех сезонов без плей-офф. На этом фоне последние результаты команды Дэна Мьюза в большинстве своем производят хорошее впечатление.

Без учета предстоящего выезда в Ньюарк, «Пингвинз» зафиксировали пять победных результатов в семи предыдущих матчах. В четырех играх из последних пяти коллектив из Пенсильвании забивал не менее 5 голов.

«Вашингтон»

Турнирное положение: На турнирном балансе «Вашингтона» 89 очков. В таблице Востока столичная команда занимает 12-е место, на 3 турнирных пункта отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В начале месяца «Вашингтон» одержал яркую победу над «Филадельфией» (6:4), за которой последовал провальный выезд на площадку «Нью-Джерси» (3:7).

Убедительный результат «Кэпс» зафиксировали в матче против «Баффало» (6:2), но следом провели ужасающую игру на льду «Рейнджерс» (1:8). Накануне в Канаде команда Спенсера Карбери переехала «Торонто» (4:0).

Не сыграют: В составе «Вашингтона» потерь нет.

Состояние команды: На флажке сезона «Вашингтон» попробовал включиться в борьбу за плей-офф, но в условиях высокой конкуренции потерпел неудачу: более явные кандидаты в этом вопросе продемонстрировали большую устойчивость.

В семи последних матчах столичный коллектив одержал пять побед, каждая из которых сопровождалась 4+ заброшенными шайбами. Однако на выезде «Кэпс» потерпели семь поражений в одиннадцати предыдущих встречах.

Статистика для ставок

«Питтсбург» победил в 4 личных встречах из 6 последних

В 3 последних личных встречах команды забивали 7 голов и более

В 8 последних личных встречах на льду «Питтсбурга» было забита 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.52, победа «Вашингтона» — в 2.92.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.45, на тотал меньше 5.5 — за 2.55.

Прогноз: В последних матчах «Питтсбург» вышел на пик продуктивности в атаке. По такому же пути команда Мьюза наверняка пойдет и в игре против «Вашингтона», который также умеет выстреливать ярко в нападении.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.94.

Прогноз: В домашних стенах «Питтсбург», как правило, смотрится уверенно, чего нельзя сказать о гостевой статистике «Вашингтона», который, испытывая дискомфорт за пределами столицы, вряд ли способен остановить «Пингвинз».

Ставка: «Питтсбург» победит в матче за 2.10.