В пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 1 апреля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — Нефтехимик с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Авангард»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Авангард» завершил вторым в смежной таблице КХЛ, набрав 99 очков и на 6 турнирных пунктов отстав от «Металлурга» Мг.

Последние матчи: В первом кубковом матче «Авангард» находился в роли отстающего, но сумел вытащить игру на морально-волевых (4:2). Во второй встрече омичи, забив первыми, по итогу облажались (3:4, от).

В Нижнекамске две шайбы Дмитрия Рашевского за 8 минут до конца игры позволили состояться второй победе команды Ги Буше (2:1). Пиковую результативность «Авангард» продемонстрировал в четвертом матче (5:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У «Авангарда» потерь нет.

Состояние команды: Мощным стартовым напором «Нефтехимик» несколько раз по ходу серии доставлял «Авангарду» дискомфорт, но в сущности команда Ги Буше сумела грамотно подстроиться под конкретные условия борьбы.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Образцом исполнительского мастерства стала встреча №4, в которой омский коллектив выдал лучшую результативность и во второй раз в этом противостоянии вел игру от себя, лидируя в счете.

«Нефтехимик»

Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах «Нефтехимик» заработал 71 очко, с которым закрепился на 7-м месте Востока и на 2 балла дистанцировался от 8-й «Сибири».

Последние матчи: В дебюте противостояния «Нефтехимик» в Омске дал достойный бой, но потерпел неудачу (2:4). Вторую же игру гости забрали в овертайме, благодаря шайбе Андрея Белозерова (4:3, от).

Проворонил разницу в +1 коллектив Игоря Гришина в матче на домашнем льду 28 марта (1:2), тогда как в недавней встрече нижнекамцы сгорели без шансов (2:5).

Не сыграют: Владислав Барулин.

Состояние команды: «Нефтехимик» ведет борьбу за счет смелости, которая, как и по ходу регулярки, отчасти скрывает структурные недостатки. Тем не менее продержаться исключительно на самоотдаче у «Нижнекамска» не выходит.

После изнурительных трех матчей, прошедших под знаком упорства, коллектив Игоря Гришина подсел в четвертой игре, которая завершилась низкой реализацией наряду с большим количеством ошибок в обороне.

Статистика для ставок

«Авангард» переиграл «Нефтехимик» в 13 матчах из 14 на домашнем льду

В 3 последних личных встречах в Омске команды забивал 6 и более голов

«Авангард» не проигрывает дома в основное время на протяжении 6 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.57, ничья — в 4.37, победа «Нефтехимика» — в 6.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: «Авангард» провел шикарный по своему содержанию четвертый матч в Нижнекамске, результат которого должен стать определяющим в рамках всего противостояния. На домашнем льду омичи вцепятся в соперника мертвой хваткой и не позволят серии принять затяжной характер.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Авангард — Нефтехимик принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: «Авангард» победит + ТБ 4.5 за 2.02.

Прогноз: «Нефтехимик» со своей стороны не отдаст этот раунд без сопротивления, уровень которого ранее был высок. В Омске коллектив Игоря Гришина постарается организовать давление, а сама встреча пройдет под диктовку высокой результативности.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч Авангард — Нефтехимик принесёт прибыль 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: Тотал больше 5 за 1.86.