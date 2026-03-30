В пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 31 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Ак Барс — Трактор с коэффициентом для ставки за 1.97.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: В регулярном сезоне «Ак Барс» заработал 94 очка, с которыми закрепился на 3-м месте в таблице Востока, на 10 пунктов опередив 4-й «Автомобилист».

Последние матчи: Для «Ак Барса» серия в родных стенах началась удачно по результату, но неоднозначно по игре. Две победы казанцы вырвали с большим трудом и в волевом стиле (3:2, от, 4:2).

Просели показатели «Ак Барса» днями ранее в Челябинске, где команда Анвара Гатиятулина сама вела в счете, но не сумела грамотно распорядиться преимуществом (2:3). Во втором же гостевом матче «Казань» забрала результат в овертайме (3:2, от).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: Несмотря на три победы, нельзя сказать, что у «Ак Барса» все получается по игре. Команда демонстрирует характер, но в отдельных эпизодах ей откровенно благоволит удача.

Тем не менее в Казани подопечные Анвара Гатиятулина предстанут перед своими болельщиками в максимально выгодном свете. Ранее на домашнем катке коллектив из Татарстана одержал семь побед в восьми матчах.

«Трактор»

Путь к плей-офф: Общий этап чемпионата «Трактор» закончил на 6-м месте в таблице Восточной конференции. В 68 матчах уральцы набрали 75 очков и на 4 балла обошли 7-й «Нефтехимик».

Последние матчи: В матчах на «Татнефть-Арене» «Трактор» дважды дал хороший бой, но оба раза потерпел неудачу в условиях неспособности развить добытое преимущество (2:3, от, 2:4).

Единственную победу команда Евгения Корешкова установила в третьей игре (3:2). Четвертый матч по своему сценарию был похож на два, прошедших в Казани, и закончился очередным поражением челябинцев в овертайме (2:3, от).

Не сыграют: Сергей Мыльников.

Состояние команды: В условиях трех проигранных матчей из четырех «Трактор» может уповать на проблемы, которые преследовали команду и до начала плей-офф, в частности, недостаток концентрации и отсутствие стабильности впереди.

Только в одной кубковой встрече из четырех мощнейшие атакующие исполнители челябинцев преодолели порог в 2 заброшенные шайбы. До предстоящего выезда в Казань коллектив Евгения Корешкова потерпел семь поражений в восьми гостевых играх.

Статистика для ставок

«Ак Барс» не проигрывает дома на протяжении 5 матчей кряду

«Ак Барс» не уступал в основное время в 10 последних матчах на своей территории

В 6 личных встречах из 7 последних команды не забивали более 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 3.87, победа «Трактора» — в 3.76.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.47, на тотал меньше 5.5 — за 1.50.

Прогноз: Несмотря на три победы, ни один результат не дался «Ак Барсу» легко. Команда тратит на это противостояние много сил и поэтому в домашних стенах будет всеми доступными методами цепляться за победный результат.

Прогноз: «Трактору» в шаге от вылета терять по сути нечего, поэтому запираться в обороне он точно не станет. В гостевых условиях команда предложит атакующий стиль, который отчасти устроит и казанцев.

