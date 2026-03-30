«Бостон» увезёт два очка из Огайо?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.14

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арена» 30 марта, начало — в 00:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Коламбус — Бостон с коэффициентом для ставки за 2.14.

«Коламбус»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Коламбус» занимает 8-е место. Хоккеисты Рика Боунесса в 72 матчах набрали 87 очков.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «Коламбус» проиграл «Монреалю» со счётом 1:2.

Не сыграют: В лазарете «Коламбуса» находятся канадские защитники Брендан Смит и Деймон Северсон.

Состояние команды: В последних матчах клуб из штата Огайо переиграл «Филадельфию» (3:2), «Сиэтл» (5:2), «Рейнджерс» (6:3), а также проиграл «Айлендерсу» (0:1).

«Бостон»

Турнирное положение: Хоккеисты из штата Массачусетс расположились на 6-м месте Востока, набрав 88 очков. «Бостон» на всех порах стремится в плей-офф Кубка Стэнли.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Бостон» в гостях смог одержать победу над «Баффало» лишь в овертайме (4:3 ОТ). Победную шайбу в составе победителей забросил чешский форвард Павел Заха.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Бостон» одержал победы над «Детройтом» (4:2) и «Виннипегом» (6:1), а также проиграл «Торонто» (2:4), «Монреалю» (2:3 ОТ).

«Коламбус» занимает 8-е место в Восточной конференции

«Бостон» занимает 6-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Бостон» переиграл «Коламбус» (4:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Коламбуса» оценивается букмекерами в 1.71, ничья — в 4.20, а победа «Бостона» — в 2.14.

На тотал больше 6 и тотал меньше 6 можно поставить с одинаковым коэффициентом за 1.89.

Прогноз: «Бостон» в этом сезоне переиграл «Коламбус» с разницей в две шайбы. Хоккеисты из Массачусетса уверенно входят в топ-6 Восточной конференции, команда вполне может нанести новое поражение своему сопернику.

Ставка: Победа «Бостона» с коэффициентом 2.14.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, хоккеисты «Бостона» и «Коламбуса» играют в открытый хоккей и каждая из команд может забросить по три шайбы.

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.89.