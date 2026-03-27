Российский форвард Александр Овечкин стал одной из главных фигур игрового дня в НХЛ. Нападающий «Вашингтона» оформил хет-трик в матче против «Юты» (7:4) и был признан второй звездой дня.

Третьей звездой стал защитник Брэндон Монтур из «Сиэтла». В игре против «Тампы» (4:3 ОТ) хоккеист оформил дубль, включая победную шайбу в овертайме.

Первой звездой дня признан форвард Микаэль Гранлунд, представляющий «Анахайм». В матче с «Калгари» (3:2 ОТ) нападающий забросил все три шайбы своей команды, оформив хет-трик.