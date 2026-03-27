«Филадельфия» вновь не проиграет в гостях?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.64

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 29 марта. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Детройт — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 2.64.

«Детройт»

Турнирное положение: На момент написания «Детройт» занимает 10-е место в таблице Востока с 84 очками в наличии. От зоны плей-офф команду из Мичигана отделяют 3 турнирных пункта.

Последние матчи: Накануне «Детройт» провел серию из четырех домашних матчей, которая стартовала с уверенной победы над «Калгари» (5:2).

В другой встрече команда Тодда Маклеллана взяла верх над «Монреалем» (3:1), а следом — уступила «Бостону» (2:4). В последнем матче в Мичигане «Ред Уингз» проиграли «Оттаве» (2:3).

Не сыграют: Майкл Расмуссен, Эммитт Финни.

Состояние команды: «Детройт» бездарно растратил гандикап, который бережно копил месяцами ранее. Команда не просто выпала из зоны плей-офф — она увеличивает отставание от прямых конкурентов.

Без учета выезда в Буффало, коллектив Тодда Маклеллана потерпел семь поражений в десяти последних матчах. На домашнем льду «Ред Уингз» провалили семь попыток из недавних девяти.

«Филадельфия»

Турнирное положение: «Филадельфия» расположена на 11-й строке Восточной конференции с 82 очками в активе. От клубов из верхней восьмерки «Флайерз» отстают на 5 зачетных баллов.

Последние матчи: Неделю назад в рамках турне по Калифорнии «Филадельфия» обыграла «Анахайм» (3:2, от), «Лос-Анджелес» (4:3, бул.) и «Сан-Хосе» (4:1).

Вернувшись на домашний лед, команда Рика Токкета не справилась с «Коламбусом» (2:3). Накануне «Флайерз» в родных стенах переехали «Чикаго» (5:1).

Не сыграют: Родриго Аболс, Тайсон Ферстер, Никита Гребенкин.

Состояние команды: «Филадельфия» ранее продемонстрировала примерно такую же динамику, что и «Детройт» в последние недели. Команда находилась в зоне плей-офф, но откатилась до состояния локального дна.

На текущее время «Флайерз» сохраняют рабочий разрыв между верхней восьмеркой и надеются выправить результаты. В десяти последних матчах коллектив Рика Токкета добился семи побед и набрал 15 очков из 20.

Статистика для ставок

«Детройт» победил в 5 личных встречах из 6 последних на домашнем льду

«Детройт» не проигрывает дома «Филадельфии» на протяжении 3 матчей кряду

«Филадельфия» сыграла вничью в основное время в 6 гостевых матчах из 7 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.11, ничья — в 4.26, победа «Филадельфии» — в 3.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

Прогноз: «Филадельфия» проводит неплохой отрезок и с особым комфортом бьется за результат в гостях, не проигрывая на чужом льду с февраля. В матче против проблемного «Детройта» эта статистика имеет все шансы на продолжение.

Ставка: «Филадельфия» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.64.

Прогноз: Во встрече с «Детройтом» у филадельфийцев будет не одна и не две возможности проявить себя в зоне атаки. «Детройт» ныне плох в обороне и вряд ли проведет матч без привычных ему грубых ошибок.

Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 за 1.92.