В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Амали Арене» 28 марта. Начало встречи — в 20:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Тампа-Бэй — Оттава с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: На момент написания «Тампа» замыкает лидерское трио Востока с 93 очками в наличии. От «Каролины» и «Баффало» команду из Флориды отделяют 3 турнирных пункта.

Последние матчи: Неделю назад «Тампа-Бэй» в гостях прикончила «Сиэтл» (6:2), после чего в Канаде переехала «Ванкувер» (6:2) и «Эдмонтон» (5:2).

В другой встрече в пределах Альберты команда Джона Купера потерпела поражение от «Калгари» (3:4, от). Накануне дома «Лайтнинг» уверенно разобрались с «Миннесотой» (6:3).

Не сыграют: Деклан Карлайл, Макс Крозье, Доминик Джеймс, Виктор Хедман.

Состояние команды: После февральской паузы в чемпионате «Тампа» сбавила обороты в гонке лидеров и потерпела семь поражений в девяти матчах, но во второй половине марта начала выравнивать игру.

После неудачной встречи с «Каролиной» две недели назад команда Джона Купера — без учета матча с «Сиэтлом» — одержала четыре победы в пяти играх, набрала 9 очков и четырежды забивала 5 голов и более.

«Оттава»

Турнирное положение: «Оттаве» на момент написания принадлежит 8-я строчка в таблице Востока при 85 набранных баллах. По дополнительной разнице канадцы опережают «Айлендерс».

Последние матчи: Днями ранее «Оттава» на домашней ледовой ранее взяла верх над «Айлендерс» (3:2) и учинила расправу над «Торонто» в битве за Онтарио (5:2).

После дерби в родных стенах «Сенаторз» прописались в Нью-Йорке, где скромно переиграли «Рейнджерс» (2:1). В ходе последнего выезда команда Трэвиса Грина разобралась с «Детройтом» (3:2).

Не сыграют: Тома Шабо, Ник Дженсен, Джейк Сандерссон, Ласси Томсон.

Состояние команды: Дистанцию регулярного сезона «Оттава» проводит без какой-либо последовательности — от серий неудач и подвала таблицы Востока до убедительных результатов и попыток прописаться в кубковой зоне.

На текущее время «Сенс» плотно борются за восьмую строчку. Без учета домашнего матча против «Питтсбурга», коллектив Трэвиса Грина идет без поражений в четырех встречах кряду. На отрезке в одиннадцать игр канадцы установили девять побед.

Статистика для ставок

«Оттава» одержала 3 победы в 5 последних матчах на льду «Тампы»

В 6 личных встречах из 7 последних на льду «Тампы» было забито 6 и более голов

Только в одной гостевой игре из 9 последних «Оттава» не заработала очки

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.42, победа «Оттавы» — в 3.18.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: «Тампа-Бэй» пытается вернуться на уровень, который демонстрировала до паузы на Олимпиаду. В этом ключе команда Джона Купера делает предметные шаги. В условиях высокой мотивации «Лайтнинг» в домашних стенах способны учинить расправу над «Оттавой», которая, хоть и прибавила со своей стороны, вряд ли выдержит темп, предложенный хозяевами «Амали Арены».

Ставка: «Тампа-Бэй» победит за 2.04.

Прогноз: Организованные канадцы постараются сыграть академично, но «Тампе» хватит скорости и агрессии, за счет которых матч раскроется в плане результативности.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.81.