Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 марта.

«Айлендерс» — «Чикаго» — 3:4

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 11 из 12 бросков по воротам.

Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев забросил одну шайбу.

«Чикаго» набрал 67 очков в 71 матче и занимает 14-е место в Западной конференции. «Айлендерс» опустились на 9-ю строчку в Восточной конференции — 85 очков в 72 играх.

«Айлендерс» — «Чикаго» — 3:4

«Бостон» — «Торонто» — 2:4

«Торонто» набрал 73 очка в 72 матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции.

«Бостон» идет на 6-й строчке — 86 очков в 71 игре.

«Бостон» — «Торонто» — 2:4

«Детройт» — «Оттава» — 2:3

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб отметился голевой передачей.

«Оттава» одержала четвертую победу подряд и с 85 очками в 71 матче занимает 8-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 10-й строчке — 84 очка в 71 игре.

«Детройт» — «Оттава» — 2:3

«Монреаль» — «Каролина» — 5:2

Российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Его признали второй звездой встречи.

Форвард гостей Андрей Свечников отметился голевой передачей.

«Монреаль» набрал 88 очков в 70 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на первой строчке — 96 очков в 71 игре.

«Монреаль» — «Каролина» — 5:2

«Питтсбург» — «Колорадо» — 2:6

Российский нападающий «Пингвинз» Егор Чинахов забросил одну шайбу.

Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей.

«Колорадо» набрал 104 очка в 70 матчах и лидирует в Западной конференции. «Питтсбург» идет седьмым в Восточной конференции — 86 очков в 71 игре.

«Питтсбург» — «Колорадо» — 2:6

«Филадельфия» — «Коламбус» — 2:3

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился голевой передачей.

«Коламбус» набрал 87 очков в 71 матче и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 80 очков в 70 играх.

«Филадельфия» — «Коламбус» — 2:3

«Флорида» — «Сиэтл» — 5:4 Б

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 22 из 26 бросков по воротам.

«Флорида» набрала 73 очка в 70 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» с 72 очками в 70 играх идет на 10-й строчке в Западной конференции.

«Флорида» — «Сиэтл» — 5:4 Б

«Тампа» — «Миннесота» — 6:3

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей.

Голкипер Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков по воротам и сделал одну голевую передачу.

Форвард «Уайлд» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу.

«Тампа» набрала 93 очка в 70 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Миннесота» идет третьей в Западной конференции — 92 очка в 72 играх.

«Тампа» — «Миннесота» — 6:3

«Виннипег» — «Вегас» — 4:1

«Виннипег» набрал 72 очка в 71 матче и занимает 11-е место в Западной конференции.

«Вегас» идет на 7-й строчке — 78 очков в 72 играх.

«Виннипег» — «Вегас» — 4:1

«Даллас» — «Нью-Джерси» — 4:6

Российский нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк отметился голевой передачей.

«Нью-Джерси» набрал 74 очка в 70 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет вторым в Западной конференции — 97 очков в 71 игре.

«Даллас» — «Нью-Джерси» — 4:6

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 6:3

«Нэшвилл» продлил победную серию и с 77 очками в 71 матче занимает 8-е место в Западной конференции.

«Сан-Хосе» идет на 12-й строчке — 70 очков в 69 играх.

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 6:3

«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 3:0

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл 14 с половиной минут, сделал 2 броска по воротам соперника и 2 силовых приема при показателе полезности «-1».

«Сент-Луис» набрал 69 очков в 70 матчах и занимает 13-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 79 очков в 72 играх.

«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 3:0

«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 3:2 Б

Победный буллит на счету белорусского нападающего Егора Шаранговича.

Российский форвард гостей Артемий Панарин набранными очками не отметился, но единственным из своей команды реализовал буллит в серии.

«Калгари» одержал четвертую победу подряд и с 67 очками в 71 игре занимает 14-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» идет девятым — 74 очка в 71 игре.

«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 3:2 Б

«Юта» — «Эдмонтон» — 2:5

«Эдмонтон» набрал 79 очков в 72 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции.

«Юта» идет пятой — 80 очков в 72 играх.

«Юта» — «Эдмонтон» — 2:5

«Ванкувер» — «Анахайм» — 3:5

«Анахайм» набрал 84 очка в 71 матче и занимает 4-е место в Западной конференции.

«Ванкувер» идет последним — 50 очков в 70 играх.