прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.93

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «КиБэнк Центре» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Баффало — Детройт с коэффициентом для ставки за 1.93.

«Баффало»

Турнирное положение: В восточном лагере «Баффало» занимает 2-е место с 96 очками на счету и по дополнительной разнице отстает от лидера конференции — «Каролины».

Последние матчи: Днями ранее в рамках серии в Калифорнии «Баффало» легко снес «Сан-Хосе» (5:0) и «Лос-Анджелес» (4:1).

Единственную неудачу «Сейбрз» потерпели в матче против «Анахайма» при результативной игре (5:6, от). Накануне в домашних стенах команда Линди Раффа не справилась с «Бостоном» (3:4, от).

Не сыграют: Джастин Данфорт, Джордан Гринвэй, Иржи Кулих, Таннер Пирсон.

Состояние команды: «Баффало» проводит великолепный сезон, близкий к сенсационному. Команда стартовала в нижней части восточного зачета, а ныне припарковалась у вершины родной конференции, где ведет борьбу за первую строчку.

Ныне команда Линди Раффа входит в топ-3 родной конференции по результативности (254 шайбы). Неделями ранее «Сейбрз» выдали серию из восьми побед кряду, а в семи недавних встречах заработали 10 очков.

«Детройт»

Турнирное положение: «Детройт» переместился на 10-ю позицию в таблице Восточной конференции с 84 очками на счету. На 1 турнирный пункт команда из Мичигана отстает от зоны плей-офф.

Последние матчи: Неделю назад «Детройт» удачно вернулся на домашнюю площадку, где учинил расправу над «Калгари» и одержал верх над «Монреалем» (3:1).

С более сложным уровнем сопротивления в игре против «Бостона» команда Тодда Маклеллана справиться не сумела (2:4). В другой встрече «Ред Уингз» уступили «Оттаве» (2:3).

Не сыграют: Майкл Расмуссен, Эммитт Финни.

Состояние команды: «Детройт» на протяжении большей части сезона бился за места в верхней пятерке Востока, но в последние недели достиг локального дна в контексте результатов.

На десять предыдущих матчей «Ред Уингз» пришлись только три победных результата. Вместе с тем коллектив Тодда Маклеллана прописался в четверке слабейших клубов конференции по заброшенным шайбам (207).

Статистика для ставок

«Баффало» обыграл «Детройт» в 3 последних личных встречах

«Баффало» забивал 4 шайбы и более в 3 последних личных встречах

В 6 последних личных встречах команды забивали 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 2.11, ничья — в 4.32, победа «Детройта» — в 3.07.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.17.

Прогноз: «Ред Уингз» переживают худший отрезок со старта регулярки, чего нельзя сказать о «Баффало», который испытывает колоссальный подъем и в нынешней форме не намерен терять очки в домашних стенах, где, как правило, демонстрирует уверенные результаты.

Ставка: «Баффало» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.93.

Прогноз: С проблемами в позиционной обороне, «Детройту» не позволят сыграть компактно и наверняка спровоцируют на серию грубых ошибок, из-за которых во встрече будет установлен высокий результативный порог.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.99.