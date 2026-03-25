В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Дельта Центре» 27 марта. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Юта — Вашингтон с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Юта»

Турнирное положение: В гонке Запада «Юта» после 72 сыгранных матчей занимает 5-ю позицию. С 80 очками на счету, коллектив из Солт-Лейк-Сити на 1 турнирный пункт опережает «Эдмонтон».

Последние матчи: После удачного выезда на площадку «Вегаса» 20 марта (4:0) «Юта» задержалась дома на четыре встречи кряду. В первой случилось поражение от «Анахайма» (1:4).

Во второй игре команда Андре Туриньи вырвала тяжелую победу у «Лос-Анджелеса» (4:3, от), а перед матчем с «Кэпиталз» отлетела «Эдмонтону» (2:5).

Не сыграют: Нейт Шмидт.

Состояние команды: «Юта» проводит упорный сезон и надеется закрепиться в зоне плей-офф. Уступчивые прямые конкуренты к этому моменту позволяют команде из Солт-Лейк-Сити уверенно решать промежуточные задачи.

Разрыв между ближайшим клубом, находящимся за пределами топ-8, на момент написания составляет 6 баллов. При этом в активе «Мамонтов» на текущее время только три победы в девяти последних матчах.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Вашингтон» прописался на 12-й строчке. В 72 матчах столичный коллектив набрал 79 очков и отстает от зоны Кубка на 6 зачетных баллов.

Последние матчи: В предыдущие дни/недели «Вашингтон» четырежды кряду сыграл в домашних стенах. Серия на столичной арене началась с поражения от «Бостона» (2:3, бул.).

Также на своей территории команда Спенсера Карбери переиграла «Оттаву» (4:1) и «Нью-Джерси» (2:1), но уступила «Колорадо» (2:3, от). Накануне «Кэпс» сгорели на льду «Сент-Луиса» (0:3).

Не сыграют: Итен Фрэнк, Давид Кампф.

Состояние команды: При редких толковых попытках «Вашингтону» не удается покинуть пределы нижней части таблицы Востока. Теоретическая плей-офф кампания «Кэпс» находится на грани срыва.

В одиннадцати недавних матчах коллектив Спенсера Карбери потерпел семь поражений. Продолжают Овечкин и компания страдать в гостях. Так, в только два выезда из последних девяти закончились победным результатом.

Статистика для ставок

«Юта» одержала 2 победы в 3 матчах в истории этого противостояния

«Вашингтон» забивал 4 шайбы и более в 2 личных встречах из 3

В 2 личных встречах из 3 было забито по 8 голов в сумме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.57, победа «Вашингтона» — в 3.29.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: «Юта» — щетинистая команда «среднего» сегмента, которая в борьбе за плей-офф старается разбираться с близкими по уровню соперниками, коим в текущих условиях является нестабильный «Вашингтон», испытывающий дискомфорт за пределами столицы.

Ставка: «Юта» победит за 1.80.

Прогноз: На выезде «Кэпиталз» в последние недели почти не радуют высокой результативностью, поэтому «Юте» в тактическом смысле хватит навыков справиться с угрозами гостей, завершив домашнюю встречу голевым «низом».

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.12.