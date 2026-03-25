В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 27 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Флорида — Миннесота с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Флорида»

Турнирное положение: В восточном зачете команда из Санрайза томится на 14-м месте с 73 очками на счету. После 70 матчей «Пантерз» дистанцируются от зоны плей-офф 12 турнирных пунктов.

Последние матчи: Накануне «Флорида» совершила тур по Канаде, который начался с крупного поражения от «Ванкувера» (2:5).

На площадках Альберты «Пантерз» прикончили «Эдмонтон» (4:0), но сгорели «Калгари» (1:4). Вернувшись на домашний лед, команда Пола Мориса обыграла «Сиэтл» (5:4, бул.).

Не сыграют: Ювис Баланскис, Александр Барков, Джона Гаджович, Энтони Джон Грир, Брэд Маршан, Нико Миккола, Сэм Рейнхарт, Мэттью Самоскевич, Коул Швиндт, Антон Лунделл.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Флорида» напоминает раненого зверя: команда, завоевавшая два Кубка Стэнли подряд, плетется в числе отстающих и не имеет возможности повлиять на ситуацию.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В домашних стенах накануне коллектив Пола Мориса выиграл в пяти встречах из шести, но на более длинной дистанции — в двадцать матчей —«Пантерз» потерпели двенадцать поражений при восьми победах.

«Миннесота»

Турнирное положение: В активе «Миннесоты» 72 сыгранных матча и 92 очка, с которыми команда находится на 3-й строке Западной конференции, на 8 пунктов опережая «Анахайм».

Последние матчи: Неделю назад «Миннесота» дважды встретилась с «Чикаго». В Иллинойсе «Уайлд» одержали победу (4:3, от), а на домашнем льду потерпели поражение (1:2).

Победный результат при своих трибунах коллектив Джона Хайнса установил в матче против «Далласа» (2:1, от), тогда как визит к «Тампе» обернулся крупным провалом (3:6).

Не сыграют: Маркус Фолиньо.

Состояние команды: Местами игру «Миннесоты» сложно назвать уверенной, но команда справляется с вызовами и проводит сильную регулярку, которую надеется завершить в главной ударной тройке конференции.

В девяти последних матчах команда Джона Хайнса зафиксировала шесть поражений. Кроме того, в домашних условиях «Уайлд» добились всего одной победы в пяти предыдущих встречах.

Статистика для ставок

«Миннесота» не проигрывала «Флориде» в основное время в 5 матчах из 6 последних

В 4 последних личных встречах команды забивали 6 и более голов

«Миннесота» забивала 4 и более голов в 4 встречах из 5 предыдущих на льду «Флориды»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.52, победа «Миннесоты» — в 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: «Флорида» по-прежнему испытывает колоссальные кадровые проблемы. Трудности комплектации состава «Пантерз» повышают шансы гостей из Сент-Пола, которые едут в Санрайз, чтобы забрать победный результат.

1.95 «Миннесота» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Флорида — Миннесота принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Прогноз: В последних матчах низкая результативность является заметным недостатком обеих команд, поэтому в очной борьбе не стоит ожидать потока наступательных угроз, которые приведут к большому количеству заброшенных шайб.

1.94 Тотал меньше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Флорида — Миннесота позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

