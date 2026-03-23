В первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Динамо» Минск будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Минск-Арене» 24 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Динамо» Минск

Путь к плей-офф: В рекордном для себя сезоне минское «Динамо» заработало 88 очков, с которыми закрепилось на 2-м месте в таблице Западной конференции, на 2 пункта опередив «Северсталь».

Последние матчи: Двумя неделями ранее «Динамо» Минск в гостевых условиях потерпело поражения от «Динамо» Москва (4:6) и СКА (3:4), а в момент возвращения домой одержало победу над «Локомотивом» (2:1 бул.).

Еще в одной встрече при домашних трибунах команда Дмитрия Квартальнова уступила «Авангарду» (3:4, от). В заключительном матче белорусы стерли в пыль «Автомобилист» (8:2).

Не сыграют: Вадим Мороз.

Состояние команды: Никогда ранее в истории «Динамо» Минск не завершало регулярку на 2-й позиции в конференции. В моменте команда Дмитрия Квартальнова вела борьбу за верхнюю строчку, но сошла с дистанции ввиду неудачной концовки.

В семи последних матчах белорусский коллектив добился только двух побед. Не лучшей на текущее время выглядит статистика на домашнем льду, где на десять предыдущих попыток пришлись пять поражений.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: В 68 играх регулярки «Динамо» Москва набрало 81 очко, заняв 7-ю позицию в таблице Запада. По дополнительной разнице столичный коллектив пропустил вперед СКА и «Торпедо».

Последние матчи: За домашней победой над «Шанхайскими Драконами» (4:2) и успешным выездом на площадку «Салавата Юлаева» (3:2, бул.) последовал удачный выезд «Динамо» на лед «Спартака» (4:3, бул.).

Выиграв гостевую битву за Москву, команда Вячеслава Козлова вернулась на свою территорию, где уступила «Адмиралу» (1:2) и «Ак Барсу» (5:7).

Не сыграют: Кирилл Готовец, Фредрик Классон.

Состояние команды: «Динамо» Москва по ходу чемпионата преодолело несколько сложностей, которые отразились на качестве игры и кадровой основе. Однако к плей-офф бело-голубые постарались подойти на подъеме.

На десять последних матчей динамовцев пришлись шесть побед. Тем временем за пределами домашней площадки коллектив Вячеслава Козлова выиграл в семи встречах из девяти предыдущих.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победило в 5 личных встречах из 6 последних

«Динамо» Минск забивало 3 гола и более в 5 последних личных встречах

В 3-х личных встречах из 4-х последних команды в сумме забивали 8 голов и более

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.18, победа «Динамо» Москва — в 3.47.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.16, на тотал меньше 5.5 — за 1.76.

Прогноз: В столице Беларуси пройдет матч одинаково неуступчивых соперников, которые умеют сочинять толковые атаки на фоне непременных ошибок в обороне. Борьба в рамках этой серии ожидается упорная, но вместе с тем зрелищная, в том числе в контексте результативности.

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 за 2.20.

Прогноз: Стартовое преимущество для минчан видится задачей первостепенной важности при домашних трибунах, где у команды в сущности шла игра на протяжении всей регулярки.

