Кто победит в первом матче плей-офф?

Во вторник, 24 марта, минское «Динамо» примет московское «Динамо» в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

34' С шайбой хоккеисты московского «Динамо», ищут гости брешь в обороне минчан.

33' Чуть снизился темп игры.

32' Липский бросал с близкого расстояния от ворот московского «Динамо», отбил, а затем накрыл шайбу вратарь Подъяпольский.

31' Бросок Гусева с кистей в створ ворот минского «Динамо», среагировал вратарь Фукале.

30' Почти 5 минут сыграли команды без пауз.

29' В высоком темпе развивается игра, команды бегут в атаку при первой возможности.

28' Джордан Уил бросал с близкого расстояния от ворот минского «Динамо», но промахнулся.

27' В полном составе играет московское «Динамо».

26' Получается у москвичей свести большинство минчан к борьбе у бортов.

25' Удаление у московского «Динамо», на 2 минуты за подножку удален Даниил Пыленков.

24' Позиционная атака московского «Динамо», внимательно в обороне действуют минчане.

23' Богдан Белкин оказался с глазу на глаз с вратарем московского «Динамо», распластавшись на льду Владислав Подъяпольский вновь спас гостей.

23' Встрепенулись москвичи после пропущенной шайбы и пытаются игру в зону атаки перевести.

22' Гоол! 1:0. Егор Бориков броском из круга вбрасывания зоны атаки минского «Динамо» прошил вратаря гостей Подъяпольского.

21' Бросок Артёма Сергеева с ходу в створ воот минского «Динамо», отразил щитком шайбу вратарь хозяев Фукале.

21' Второй период начался!

20' Перерыв. С преимуществом минского «Динамо» прошел первый период, однако вскрыть организованную оборону москвичей не получилось у хозяев. Так же стоит отметить хорошую игру вратаря московского «Динамо» Подъяпольского.

20' Контр-атака «Динамо» из Минска, Бориков с пятака у ворот москвичей угрожал, вновь Подъяпольский выручил гостей.

20' Бросок Пыленкова от синей линии зоны атаки московского «Динамо», Слепышев делал подставление, сумел среагировать вратарь хозяев Фукале.

19' Организованно обороняется московское «Динамо» в своей зоне.

18' Позиционная атака минчан, хозяева через вброс шайбы в зону москвичей атакуют.

17' Продолжает атаковать Минск, держится Москва.

16' Хлёсткий бросок Стася с края зоны атаки минского «Динамо», зафиксировал шайбу вратарь Подъяпольский.

15' Позиционная атака «Динамо» Москвы.

14' Алекс Лимож с неудобной стороны клюшки бросал по воротам «Динамо» из Москвы с близкого расстояния, вновь Подъяпольский выручил гостей.

14' В полном составе играет московское «Динамо».

13' Вадим Шипачёв делал подставление после передачи от Дица, тащит московское «Динамо» вратарь Подъяпольский.

12' Удаётся москвичам вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

12' Удаление у московского «Динамо», на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Семён Дер-Аргучинцев.

11' Взяв шайбу под контроль, игроки московского «Динамо» игру от своих ворот отодвигают.

10' Закрепились минчане в зоне атаки и ищут брешь в обороне московского «Динамо».

09' Андрей Стась бросал с близкого расстояния по воротам московского «Динамо», шайба чуть выше перекладины пролетела.

09' Бросок Станислава Галиева по воротам «Динамо» из Москвы с входа в зону, парировал шайбу вратарь Подъяпольский.

09' В среднем темпе развивается игра.

08' Попытка быстрого перехода в атаку минчан обернулась пробросом.

07' Позиционная атака «Динамо» из Минска, внимательно москвичи её встречают.

06' Энас прорвался к воротам московского «Динамо» и бросил с неудобной стороны клюшки, щитком отразил шайбу Подъяпольский.

05' Досталось Анселю Галимову после силового минчанина Сотишвили.

05' Игра достаточно жесткая, не прокатываются мимо друг друга хоккеисты без силового приёма.

04' Наброс Артёма Сергеева от синей линии зоны атки московского «Динамо», шайба мимо створа ворот Закари Фукале пролетела.

03' Включаются минчане в прессинг, усложняя начало атаки москвичей.

02' Бросок Сергея Кузнецова в створ ворот московского «Динамо», ловушкой парировал Подъяпольский.

01' Резкий бросок Борикова после выигранного минчанами вбрасывания в зоне гостей, зафиксировал шайбу вратарь Владислав Подъяпольский.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Динамо» из Москвы.

До матча

19:28 Команды вышли на лёд, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «Минск-Арене», вмещающей 15 086 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Евгений Ромасько из Твери и Антон Гофман из Москвы.

Стартовые составы команд

«Динамо» Минск: Фукале, Демченко; Хэмилтон, Мелош, Смит, Брук, Лайл, Диц, Уэлле; Энас, Липский, Лимож, Мороз, Кузнецов, Стась, Сотишвили, Бориков, Белкин, Усов, Пинчук, Шипачёв, Галиев.

«Динамо» Москва: Подъяпольский, Моторыгин; Калиниченко, Адамчук, Пыленков, Паталаха, Ожиганов, Сергеев, Шараканов; Слепышев, Комтуа, Зинченко, Прохоров, Ильенко, Галимов, Швец-Роговой, Дер-Аргучинцев, Кудрявцев, Сикьюра, Уил, Гусев, Мамин.

«Динамо» Минск

В рекордном для себя сезоне минское «Динамо» заработало 88 очков, с которыми закрепилось на 2-м месте в таблице Западной конференции, на 2 пункта опередив «Северсталь». Двумя неделями ранее «Динамо» Минск в гостевых условиях потерпело поражения от «Динамо» Москва (4:6) и СКА (3:4), а в момент возвращения домой одержало победу над «Локомотивом» (2:1 бул.). Еще в одной встрече при домашних трибунах команда Дмитрия Квартальнова уступила «Авангарду» (3:4, от). В заключительном матче белорусы стерли в пыль «Автомобилист» (8:2).

Никогда ранее в истории «Динамо» Минск не завершало регулярку на 2-й позиции в конференции. В моменте команда Дмитрия Квартальнова вела борьбу за верхнюю строчку, но сошла с дистанции ввиду неудачной концовки. В семи последних матчах белорусский коллектив добился только двух побед. Не лучшей на текущее время выглядит статистика на домашнем льду, где на десять предыдущих попыток пришлись пять поражений. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Вадим Мороз.

«Динамо» Москва

В 68 играх регулярки «Динамо» Москва набрало 81 очко, заняв 7-ю позицию в таблице Запада. По дополнительной разнице столичный коллектив пропустил вперед СКА и «Торпедо». За домашней победой над «Шанхайскими Драконами» (4:2) и успешным выездом на площадку «Салавата Юлаева» (3:2, бул.) последовал удачный выезд «Динамо» на лед «Спартака» (4:3, бул.). Выиграв гостевую битву за Москву, команда Вячеслава Козлова вернулась на свою территорию, где уступила «Адмиралу» (1:2) и «Ак Барсу» (5:7).

«Динамо» Москва по ходу чемпионата преодолело несколько сложностей, которые отразились на качестве игры и кадровой основе. Однако к плей-офф бело-голубые постарались подойти на подъеме. На десять последних матчей динамовцев пришлись шесть побед. Тем временем за пределами домашней площадки коллектив Вячеслава Козлова выиграл в семи встречах из девяти предыдущих. Не помогут команде в отчетной встрече Кирилл Готовец и Фредрик Классон.

Личные встречи

«Динамо» Минск победило в 5 личных встречах из 6 последних. «Динамо» Минск забивало 3 гола и более в 5 последних личных встречах. В 3-х личных встречах из 4-х последних команды в сумме забивали 8 голов и более.

