В первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 24 марта. Начало встречи — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — Нефтехимик с коэффициентом для ставки за 1.86.
«Авангард»
Путь к плей-офф: «Авангард» в регулярном сезоне набрал 99 очков и закрепился на 2-м месте в Восточной конференции, на 6 турнирных пунктов отстав от лидера чемпионата — «Металлурга» Мг.
Последние матчи: В первой половине марта «Авангард» в рамках домашней серии уступил «Сибири» (1:2, бул.), но с размахом переиграл «Торпедо» (4:1) и «Шанхайских Драконов» (6:1).
На прошлой неделе омичи провели удачный выезд на территорию минского «Динамо» (4:3, от), а в последней встрече утвердили крупную победу над «Северсталью» (5:2).
Не сыграют: У «Авангарда» потерь нет.
Состояние команды: «Авангард» провел сильный регулярный чемпионат, в котором, хоть и не имел возможности закрепиться на верхней строчке Востока, демонстрировал уверенные показатели на дистанции.
По итогам 68 матчей команде Ги Буше принадлежит второй в лиге показатель заработанных очков и вторая на Востоке результативность (228 голов). В девяти предыдущих встречах омичи одержали семь побед.
«Нефтехимик»
Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах «Нефтехимик» заработал 71 очко, с которым обосновался на 7-м месте в таблице Востока, на 4 турнирных пункта отстав от «Трактора».
Последние матчи: Две недели назад «Нефтехимик» провел последний домашний матч, в рамках которого обыграл «Трактор» (2:1, от).
Финальный отрезок регулярки состоял из трех выездов. В ходе первого команда Игоря Гришина снесла «Торпедо» (6:3), в рамках второго — сгорела «Салавату Юлаеву» (0:3), а на флажке — взяла верх над «Спартаком» (3:2, бул.).
Не сыграют: Владислав Барулин.
Состояние команды: «Нефтехимик» выдал по-настоящему жилистый регулярный сезон и заслуженно вернулся в плей-офф. По ходу кампании команда Игоря Гришина играла дерзко и временами проводила яркие серии.
Победным результатом «Нижнекамска» завершились четыре встречи из последних пяти. Однако в десяти гостевых матчах коллектив Игоря Гришина потерпел семь поражений, ограничившись одной заброшенной шайбой или вовсе обойдясь без голевых действий в пяти случаях.
Статистика для ставок
- «Авангард» не проигрывает в 4-х матчах кряду
- «Авангард» одержал 9 побед в 10 последних личных встречах
- «Авангард» не проигрывает «Нефтехимику» дома на протяжении 12 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.48, ничья — в 5.09, победа «Нефтехимика» — в 6.32.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.
Прогноз: «Авангард» — безусловный фаворит домашнего льда, которому для успеха в первом матче достаточно сыграть так, как он привык по ходу регулярки — с позиции доминирования наряду с высоким уровнем атакующего исполнения.
Ставка: «Авангард» победит с форой -1.5 за 1.86.
Прогноз: На своей территории команда Ги Буше способна переиграть «Нефтехимик», прежде всего, тактически, в том числе за счет постоянной активности в зоне атаки.
Ставка: «Авангард» забьет во всех периодах за 2.80.